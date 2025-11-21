Castradina: il piatto che Venezia cucina una sola volta l’anno

A Venezia non solo l’atmosfera è magica, si respirano ancora profumi, sapori e tradizioni che resistono come la bellezza delle pietre contro l’acqua alta, senza troppo clamore, ma con una tenacia tutta lagunare. Una di queste tradizioni si ripete solo per un giorno, esattamente il 21 novembre, giorno della Madonna della Salute, quando la città si muove compatta verso la basilica votiva attraversando un ponte galleggiante che, come per magia, compare e scompare nel giro di poche ore. Uniti tra il sacro della devozione e il profano dei festeggiamenti c’è un profumo che arriva dalle cucine delle case dei veneziani: è quello della castradina. Non solo un piatto tradizionale, ma memoria collettiva. Una zuppa scura, profonda, che profuma di verze, spezie e affumicatura, e che ogni veneziano mangia “una volta l’anno, ma guai a saltarla”.
Cennni storici
La storia della Madonna della Salute è legata a una delle ferite più dure della città. Era il 1630, il Nord Italia veniva devastato dalla peste bubbonica ( quella raccontata anche da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi), Venezia perse decine di migliaia di abitanti. Il doge Nicolò Contarini, insieme alla popolazione scampata al contagio, invocò la fine della tragedia con tre giorni e tre notti di processione ininterrotta. Quando il morbo cessò, proprio il 21 novembre 1631, il voto venne mantenuto: fu costruita una chiesa grandiosa, affidata all’architetto Baldassare Longhena, destinata a diventare uno dei simboli più riconoscibili del panorama veneziano. Da allora, ogni anno, i veneziani attraversano il Canal Grande su un ponte provvisorio per rendere omaggio alla Madonna e accendono un cero, un gesto semplice che dura quanto basta a ricordare che anche una città intera può scegliere la gratitudine come forma di resistenza.
La parte “profana”: la carne che salvò la città
La castradina entra in questa storia non come contorno folkloristico, ma come ingrediente di sopravvivenza. Durante la peste Venezia era quasi isolata: nessuno voleva avvicinarsi a una città colpita dal contagio. Nessuno tranne i Dalmati, che continuarono a raggiungere la laguna sui loro trabaccoli portando carne di montone affumicata, robusta e conservabile, perfetta in un periodo in cui le carni fresche erano ritenute pericolose.
La merce approdava in Riva degli Schiavoni, chiamata così proprio per la presenza degli “Schiavoni” provenienti dalla costa dalmata. La carne – spalla e coscia di castrato – veniva trattata con sale, pepe, bacche di ginepro, chiodi di garofano, finocchietto, poi appesa per settimane vicino ai camini a prendere fumo leggero e aria salmastra.
Il nome “castradina” viene probabilmente da castrà, forma popolare per castrato, anche se una leggenda lo collega ai “castra”, le caserme veneziane dove le carni conservate venivano accumulate e poi distribuite alla popolazione sul finire di novembre.
Un piatto povero? No. Un piatto identitario: Venezia non ha mai allevato montoni, eppure ha custodito nei secoli questa preparazione dal sapore orientale, speziata, ruvida e al tempo stesso di conforto.
Il rituale dei tre giorni
La castradina ha una caratteristica unica: richiede tre giorni di preparazione. Tre, come i giorni delle processioni di preghiera durante la peste. Tre, come il tempo necessario a “purificare” la carne dal sale e dall’affumicatura. È una cucina che non esiste più: lenta, meditata, che obbliga a fermarsi.
Come preparare la castradina: la ricetta (versione domestica tradizionale)
Una preparazione lunga, sì, ma non difficile: una zuppa di carne e verze, profonda e aromaticamente veneziana.
Ingredienti per 6 persone
- 1,5 kg di castradina (coscia o spalla di castrato salmistrata e affumicata)
- 2 cipolle
- 2 carote
- 1 kg di sedano verde
- 1 foglia di alloro
- 1 rametto di timo
- 5–6 bacche di ginepro
- Per le verze “sofegae”:
- Circa 1 kg di verza
- 1 cipolla
- 1 spicchio d’aglio
- Olio extravergine d’oliva
- 1 rametto di rosmarino
- Brodo vegetale q.b.
- Sale e pepe
- Circa 1 kg di verza
Preparazione
1. Primo giorno: la rinascita della carne
Mettere la castradina in ammollo per un’intera giornata.
Procedere a immersioni successive: prima acqua bollente, poi acqua tiepida, cambiandola più volte.
Serve per eliminare l’eccesso di sale, addolcire l’affumicato e far tornare la carne morbida.
2. Secondo giorno: il brodo aromatico
Lessare la carne per circa un’ora e mezza insieme a sedano, cipolle, carote, alloro, timo e ginepro.
Lasciare raffreddare, sgrassare la superficie e riporre in luogo fresco.
3. Terzo giorno: la cottura lunga
Rimettere la castradina sul fuoco e farla sobbollire per altre cinque ore.
La carne deve diventare uno stracotto che si sfila quasi da sola.
4. Le verze “sofegae”
In una casseruola far appassire cipolla e aglio tritati nell’olio.
Aggiungere la verza tagliata, farla tostare qualche minuto, poi salare, pepare, profumare con rosmarino e portare lentamente a cottura con un po’ di brodo.
5. L’assemblaggio
Sfilacciare la carne e unirla alle verze.
Lasciar riposare qualche minuto: la parte magica della castradina è proprio questo tempo in cui profumi e consistenze si amalgamano.
La castradina non è un piatto che segue le mode, non cerca estetica da social, né reinterpretazioni gourmet. Vive nel suo giorno soltanto: il 21 novembre, quando Venezia ricorda la paura, la gratitudine e il coraggio dei Dalmati che continuavano a portare carne nella laguna. È il sapore di una città che non dimentica e di una tradizione che si prepara lentamente, con i giusti tempi… come tutto ciò che vale davvero.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.