Un viaggio breve che apre molte domande: Lo strano viaggio di mademoiselle Fourmi

Lo strano viaggio di mademoiselle Fourmi è un libro che colpisce più per ciò che suggerisce che per ciò che racconta in modo diretto. In poco meno di cento pagine, Giovanni Baglio costruisce una narrazione essenziale, quasi sospesa, in cui il viaggio della protagonista assume rapidamente i contorni di un percorso simbolico. Non si tratta solo di spostarsi da un luogo all’altro, ma di attraversare situazioni, incontri e parole che sembrano mettere alla prova il senso stesso del cammino.
La figura di mademoiselle Fourmi è volutamente enigmatica. Il suo procedere non segue una logica narrativa tradizionale, ma si muove per immagini, deviazioni e piccoli eventi che invitano il lettore a leggere tra le righe. È un viaggio che non ha fretta di arrivare, perché ciò che conta non è la meta, ma l’esperienza del passaggio.
Tra fiaba, allegoria e riflessione
Uno degli aspetti più interessanti del libro è la sua natura particolare. Può essere letto come una fiaba moderna, come un racconto allegorico o come una riflessione mascherata da storia. Il tono è leggero solo in apparenza: dietro una scrittura semplice si nasconde un lavoro di sottrazione che lascia spazio al lettore, chiamato a colmare i silenzi e a interpretare i simboli.
Il viaggio di mademoiselle Fourmi diventa così una metafora del cambiamento, dell’incertezza, della necessità di affrontare l’ignoto senza avere tutte le risposte. È un testo che non spiega, non guida, non rassicura: propone immagini e situazioni e chiede al lettore di fermarsi, riflettere, magari anche perdersi un po’.
Uno stile essenziale che chiede attenzione
La scrittura di Baglio è asciutta, priva di orpelli, e proprio per questo richiede attenzione. Non è un libro da divorare distrattamente, ma una lettura che funziona meglio se affrontata con calma. Ogni passaggio sembra avere un peso specifico, ogni scelta narrativa appare intenzionale.
La brevità dell’opera non è un limite, ma una caratteristica coerente con il suo spirito. Il racconto si chiude lasciando una sensazione di incompiutezza che non è mancanza, bensì apertura: ciò che resta non è una conclusione netta, ma una serie di domande che continuano a risuonare anche dopo l’ultima pagina.
Per chi è questo libro
Lo strano viaggio di mademoiselle Fourmi non è pensato per chi cerca una trama lineare o una storia ricca di colpi di scena. È invece una lettura adatta a chi ama i testi brevi ma densi, le narrazioni simboliche, i libri che non offrono risposte immediate ma stimolano un dialogo interiore.
È uno di quei libri che si possono leggere in una sera, ma che restano più a lungo nella mente. Un piccolo viaggio letterario, strano e silenzioso, che invita a rallentare e a guardare il percorso — non solo quello della protagonista, ma anche il proprio — da una prospettiva diversa.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.