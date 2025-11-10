Tri-Power Technology by Kymco la rivoluzione Hybrid arriva sugli scooter

Al Salone EICMA 2025 di Milano, Kymco ha alzato il sipario sulla sua ultima innovazione: la Tri-Power Technology, un sistema ibrido intelligente che promette di ridefinire l’esperienza di guida su due ruote. Con il lancio del nuovo People R Hybrid 125, il marchio taiwanese inaugura una nuova era per gli scooter urbani, puntando su efficienza, fluidità e prestazioni.
Cos’è la Tri-Power Technology? Si tratta di un sistema ibrido che integra:
- Un motore termico da 125 cc raffreddato a liquido
- Un generatore-starter compatto
- Un dispositivo di controllo che gestisce la distribuzione della potenza
Il cuore del sistema è il Tri-Power Boost, che si attiva automaticamente in fase di accelerazione, offrendo un supporto elettrico che migliora la reattività e riduce i consumi. A completare il quadro c’è il Trinity Balance System, che ottimizza il coordinamento tra i tre elementi per garantire prestazioni costanti e sicurezza.
Sistema ordinario rispetto nuova Tri-Power Technology:
|Caratteristica
|Vecchia
|Nuova Tri-Power (2025)
|Tipo di motore
|Termico tradizionale
|Ibrido con motore termico + generatore
|Supporto elettrico
|Assente
|Boost elettrico automatico da 0,3 CV
|Consumi
|Standard
|Ridotti del 13%
|Accelerazione
|Normale
|Migliorata del 5% (0–100 m in 8,28 s)
|Coppia
|Standard
|Aumento del 13,6%
|Sistema di monitoraggio
|Non presente
|150 parametri monitorati in tempo reale
|Coordinamento potenza
|Manuale o assente
|Trinity Balance System integrato
|Design scooter
|Funzionale
|“Tension in Motion”, LED, pedana piatta
|Dotazioni
|Essenziali
|LCD, USB-A/C, accensione keyless, vano ampio
People R Hybrid 125: il primo della nuova generazione Il nuovo scooter ibrido di Kymco è pensato per la città, con ruote larghe, pedana piatta e un design moderno. Oltre alle prestazioni migliorate, offre comfort e tecnologia: cruscotto LCD, doppia porta USB, accensione senza chiave e un vano sottosella capiente. People R Hybrid è uno scooter che unisce eleganza, comfort e tecnologia. Il design moderno, con linee pulite e luci full LED, strumentazione LCD, sistema keyless di terza generazione, due prese USB e un ampio vano sottosella capace di ospitare un casco integrale. Il motore 125 cc a 4 tempi è abbinato a un sistema ibrido integrato che fornisce un boost elettrico in partenza, migliorando prestazioni ed efficienza. Con ABS, controllo di trazione, ruota anteriore da 16” e peso di 134 kg.
Espansione europea: nuovi modelli in arrivo Oltre al People R Hybrid 125, Kymco ha annunciato:
- Agility NX 125: scooter compatto con ABS e controllo di trazione a doppio canale
- Xciting X / X-Tera 350: scooter “off-road” da 28 CV e 30 Nm, con cruscotto TFT da 7″, vano da 32 litri e porta USB-C
Tutti i nuovi modelli saranno disponibili in Europa a partire dall’estate 2026.
