Tri-Power Technology by Kymco la rivoluzione Hybrid arriva sugli scooter

10 Novembre 2025 Attualità, Motori Nessun commento

Al Salone EICMA 2025 di Milano, Kymco ha alzato il sipario sulla sua ultima innovazione: la Tri-Power Technology, un sistema ibrido intelligente che promette di ridefinire l’esperienza di guida su due ruote. Con il lancio del nuovo People R Hybrid 125, il marchio taiwanese inaugura una nuova era per gli scooter urbani, puntando su efficienza, fluidità e prestazioni.

Cos’è la Tri-Power Technology? Si tratta di un sistema ibrido che integra:

  • Un motore termico da 125 cc raffreddato a liquido
  • Un generatore-starter compatto
  • Un dispositivo di controllo che gestisce la distribuzione della potenza

Il cuore del sistema è il Tri-Power Boost, che si attiva automaticamente in fase di accelerazione, offrendo un supporto elettrico che migliora la reattività e riduce i consumi. A completare il quadro c’è il Trinity Balance System, che ottimizza il coordinamento tra i tre elementi per garantire prestazioni costanti e sicurezza.

Sistema ordinario rispetto nuova Tri-Power Technology:

Caratteristica Vecchia  Nuova Tri-Power (2025)
Tipo di motore Termico tradizionale Ibrido con motore termico + generatore
Supporto elettrico Assente Boost elettrico automatico da 0,3 CV
Consumi Standard Ridotti del 13%
Accelerazione Normale Migliorata del 5% (0–100 m in 8,28 s)
Coppia Standard Aumento del 13,6%
Sistema di monitoraggio Non presente 150 parametri monitorati in tempo reale
Coordinamento potenza Manuale o assente Trinity Balance System integrato
Design scooter Funzionale “Tension in Motion”, LED, pedana piatta
Dotazioni Essenziali LCD, USB-A/C, accensione keyless, vano ampio

People R Hybrid 125: il primo della nuova generazione Il nuovo scooter ibrido di Kymco è pensato per la città, con ruote larghe, pedana piatta e un design moderno. Oltre alle prestazioni migliorate, offre comfort e tecnologia: cruscotto LCD, doppia porta USB, accensione senza chiave e un vano sottosella capiente. People R Hybrid è uno scooter che unisce eleganza, comfort e tecnologia. Il design moderno, con linee pulite e luci full LED, strumentazione LCDsistema keyless di terza generazionedue prese USB e un ampio vano sottosella capace di ospitare un casco integrale. Il motore 125 cc a 4 tempi è abbinato a un sistema ibrido integrato che fornisce un boost elettrico in partenza, migliorando prestazioni ed efficienza. Con ABS, controllo di trazione, ruota anteriore da 16” e peso di 134 kg.

Espansione europea: nuovi modelli in arrivo Oltre al People R Hybrid 125, Kymco ha annunciato:

  • Agility NX 125: scooter compatto con ABS e controllo di trazione a doppio canale
  • Xciting X / X-Tera 350: scooter “off-road” da 28 CV e 30 Nm, con cruscotto TFT da 7″, vano da 32 litri e porta USB-C

Tutti i nuovi modelli saranno disponibili in Europa a partire dall’estate 2026.

About The Author

Maurizio Murgia

Giornalista Pubblicista iscritto all'Albo del Lazio. Giornalista radiofonico. Esperto redazione Motori e nuove tecnologie

