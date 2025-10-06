The Fragrance of Trelawny: quando il rum incontra la fotografia d’autore

Parigi profuma di melassa, legno antico e aria tropicale. Dal 24 al 28 settembre 2025, al Quai de la Photo, si è respirata l’anima della Giamaica grazie alla mostra “The Fragrance of Trelawny” della fotografa spagnola Cristina de Middel, Presidente di Magnum Photos. Venticinque scatti inediti che raccontano la vita segreta della distilleria Hampden Estate, cuore pulsante della terza edizione della Magnum Series Rum, firmata da La Maison & Velier.
Un incontro tra arte e spirito
La collaborazione tra Velier, storico nome dell’eccellenza liquoristica italiana, e Magnum Photos, la leggendaria agenzia fondata nel 1947 da Robert Capa e Henri Cartier-Bresson, nasce nel 2021 con l’idea visionaria di Luca Gargano: fondere il mondo del rum con quello della fotografia d’autore. Un progetto che eleva il distillato a oggetto estetico e narrativo, capace di raccontare territori, mani e storie attraverso due linguaggi paralleli — quello liquido e quello visivo. Dopo le prime due edizioni, impreziosite dagli scatti iconici di Elliott Erwitt e Alex Webb, il testimone passa oggi a Cristina de Middel, la fotografa che ha portato il suo sguardo ironico e poetico nelle pieghe più intime della Giamaica.
Dentro Hampden: il respiro del rum
Per giorni, Cristina de Middel ha vissuto immersa nella Hampden Estate, una delle più antiche distillerie giamaicane, fondata nel 1753 nella regione di Trelawny. Qui, dove il tempo scorre denso come la melassa, ha catturato l’essenza di un luogo sospeso tra industria e natura selvaggia: le sale di fermentazione umide e buie, i labirinti di tubature che intrecciano la storia, le facciate inghiottite dalla vegetazione, il piumaggio iridescente dei pavoni che si aggirano come custodi del segreto.
“Volevo fotografare Hampden non come un sito industriale, ma come un organismo vivente”, racconta de Middel.
“L’umidità, il rumore dei macchinari, l’odore della melassa e la sensazione quasi tangibile dell’aria: tutto contribuiva a creare un respiro comune, fatto di gesti precisi e senza tempo.”
Il suo sguardo trasforma Hampden in una scena cinematografica: un luogo dove la materia si fa metafora, e il rum diventa poesia distillata.
Quattro etichette, quattro racconti
Dalle sue fotografie, quattro immagini sono state scelte per vestire le etichette della terza edizione della Magnum Series, una collezione di quattro rum Hampden distillati tra il 2016 e il 2021. Ognuno rappresenta un frammento del carattere di Trelawny, imbottigliato a pieno grado (60%) e disponibile in edizione limitata, sia in formato standard che magnum:
-
Hampden 4 anni (2021, mark DOK) – giovane e vibrante, con note estreme di esteri che incarnano la potenza giamaicana.
- Hampden 7 anni (2018, mark HGML) – ricco, complesso, avvolto da sentori di frutta tropicale e spezie.
- Hampden 8 anni (2017, mark <>H) – elegante e strutturato, con una tensione aromatica che sfuma verso l’etereo.
- Hampden 9 anni (2016, mark LROK) – profondo e maturo, la voce più antica e meditativa della collezione.
La presentazione ufficiale è avvenuta durante il Whisky Live Paris 2025, tra appassionati, collezionisti e cultori del distillato.
Hampden Estate: l’anima della Giamaica
Situata su oltre 5.000 ettari nella Giamaica nord-occidentale, Hampden Estate è considerata un tempio del rum tradizionale. Da oltre due secoli produce distillati ad alta concentrazione aromatica, ottenuti da fermentazioni naturali e distillazioni in alambicchi pot still.
Dal 2009, con la guida della famiglia Hussey, Hampden ha iniziato a invecchiare i propri rum direttamente in loco, lasciando che il caldo tropicale scolpisca profili aromatici unici e riconoscibili.
La Maison & Velier: l’eccellenza come firma
Fondata nel 2017 dall’unione di La Maison du Whisky e Velier, La Maison & Velier è oggi una delle realtà più influenti nel panorama dei premium spirits. Unisce l’esperienza francese e italiana in una ricerca costante di autenticità, selezionando distillati rari e progetti creativi.
La Magnum Series è forse la sua espressione più poetica: un dialogo tra arte e distillazione che restituisce, a chi beve e a chi osserva, l’emozione di un racconto universale.
Con The Fragrance of Trelawny, Cristina de Middel non si limita a documentare una distilleria: ne cattura il respiro, l’anima, il tempo sospeso. Le sue immagini – ora scolpite sulle bottiglie – trasformano ogni goccia di rum in un frammento di memoria visiva.
Un progetto che unisce olfatto, gusto e sguardo in un’unica esperienza sensoriale: quella di un rum che non si beve soltanto, ma si contempla.
