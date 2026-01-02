Strage di Crans-Montana: la tragedia nella notte di Capodanno (rassegna stampa)

La notte di Capodanno 2026 si è trasformata in un dramma in una località alpina della Svizzera: Crans-Montana, famosa meta turistica nelle Alpi, è stata teatro di una tragica strage durante i festeggiamenti di fine anno. Un incendio molto rapido e devastante ha coinvolto un locale affollato, causando decine di vittime e numerosi feriti e lasciando una comunità intera sotto shock. (ANSA.it)
Come è avvenuta la tragedia
All’incirca alle 1:30 di notte, mentre la festa per il nuovo anno era nel pieno del suo svolgimento, un rogo è scoppiato all’interno del bar-discoteca Le Constellation, situato nel centro della località sciistica. Il locale, frequentato da molti giovani e turisti, si è rapidamente trasformato in una trappola a causa della propagazione istantanea delle fiamme e della conformazione interna dell’edificio. (ANSA.it)
Testimoni e autorità citano l’effetto di un “flashover”, un fenomeno in cui il fuoco dentro un ambiente chiuso si diffonde rapidamente e con violenza, aumentando enormemente la temperatura e rendendo quasi impossibile fuggire. Secondo le ricostruzioni preliminari, le prime scintille potrebbero essere state causate da oggetti pirotecnici o candele presenti nel locale, che hanno innescato il rogo sul soffitto in legno. (TGLA7)
La situazione è precipitata in pochi istanti: molti presenti si sono trovati intrappolati tra il fumo denso e le fiamme, con un’unica uscita facilmente accessibile attraverso una scala angusta. Chi ha cercato di sfuggire ha dovuto rompere vetri o affrontare corridoi stretti, mentre il fuoco si propagava. (Avvenire)
Bilancio delle vittime e feriti
Le autorità svizzere e fonti di stampa internazionali riportano che il numero delle persone decedute è salito ad almeno 47. I feriti sono più di cento, con molti di loro in condizioni gravi a causa di ustioni estese e inalazione di fumo. Le operazioni di identificazione delle vittime sono complesse, poiché molti corpi risultano pesantemente danneggiati dalle fiamme, e si prevede che ci vorranno giorni o settimane prima che tutte le famiglie siano informate. (ANSA.it)
Il bilancio comprende cittadini di varie nazionalità. In particolare, l’Italia ha confermato che diversi giovani italiani erano presenti nel locale, con almeno sei persone ancora disperse e diverse ricoverate tra ospedali svizzeri e italiani. Il ministro degli Esteri italiano ha visitato le famiglie e ha dichiarato che le autorità stanno lavorando per identificare tutte le persone coinvolte. (ANSA.it)
Risposta delle autorità e indagini
Le autorità locali hanno escluso fin da subito che si tratti di un atto deliberato o di terrorismo. Le indagini sono concentrate sulla dinamica dell’incendio e sul rispetto delle norme di sicurezza del locale. Oltre alla polizia, procuratori e specialisti forensi stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i resti del bar per determinare esattamente come sia scoppiato il rogo e perché le vie di fuga non siano state sufficienti per permettere una evacuazione in sicurezza. (ANSA.it)
Nel frattempo, l’area attorno al luogo dell’incidente è stata chiusa, e squadre di soccorso lavorano senza sosta per assistere i feriti e supportare le famiglie delle vittime. Molti ospedali in Svizzera e nei paesi vicini stanno trattando i sopravvissuti con ustioni estese, un processo che richiede cure lunghe e specialistiche. (TGLA7)
Impatto sulla comunità
Crans-Montana, una cittadina alpina normalmente associata a turismo, sport invernali e feste, è ora un luogo di dolore e di lutto. La tragedia ha colpito profondamente non solo la popolazione locale, ma anche le comunità degli studenti, dei turisti e dei giovani che viaggiavano per celebrare insieme l’inizio del nuovo anno. Sui social media, amici e familiari condividono appelli per informazioni su dispersi, mentre vigili del fuoco e medici continuano le operazioni di soccorso. (Avvenire)
