Si ritorna dalle vacanze con ancora voglia di estate, di serate dal sapore di gelato fresco, di luci soffuse e di musica per lasciarsi andare. Roma offre sempre molti appuntamenti, soprattutto d’estate, ma quando si vuole trovare refrigerio, i cittadini percorrono la via Tuscolana e salgono fino ad arrivare a godere di un panorama unico, che si scorge solo dal belvedere di Piazza Roma a Frascati.
Frascati, terra di vigne e di ville storiche, che tese da secoli un filo invisibile tra cultura e gusto, tra musica e vino, aspetterà tutti per celebrare settembre, un appuntamento per chi ama la danza, la tavola e la convivialità: il 12 settembre a Villa Mergè, prenderà vita Sogno di una notte di fine estate, un evento che promette di essere molto più di un semplice spettacolo.
La villa, gioiello incastonato tra i colli tuscolani, si trasformerà per una sera in un palcoscenico diffuso, dove ogni ambiente diventa un tassello di un viaggio multisensoriale. Promosso da ODEA e dal Gruppo LSC, il progetto porta con sé una chiave di lettura semplice e potente: la condivisione. Condivisione di emozioni, di talenti, di sapori.
Ad aprire la serata, alle 19:45, sarà il violoncello di Simone Sitta: note avvolgenti che prepareranno gli ospiti a un percorso fatto di mostre di pittura, performance di danza e concerti dal vivo. Non mancherà la moda, con due sfilate pensate per raccontare mondi diversi: da una parte, l’eleganza senza tempo di Il mio Kaftano, dall’altra, la voce giovane e ironica di Umor Nero.
Momento molto atteso sarà la presentazione della nuova factory creativa dedicata ai giovani artisti, illustrata dal regista e attore Kaspar Capparoni insieme a Paolo Levato, direttore del Centro Ottava. Una fucina di talenti che troverà compimento nella produzione di un musical originale, intitolato non a caso Sogno È… Il Musical: perché l’arte, per essere viva, deve anche saper immaginare e costruire futuro.
Ma un sogno, per dirsi tale, non può vivere solo di bellezza estetica: deve avere un sapore. E il sapore di questa notte speciale sarà affidato a Mater Cucina, il progetto firmato da Daniele Bonanni, Simone Giuliani e Alessio Pontemezzo, già protagonisti della scena gastronomica con il ristorante Pasqualina di Frascati. Mater Cucina nasce come contenitore creativo che unisce tecnica, ricerca, fantasia e convivialità. Non un semplice catering, ma un laboratorio di idee che traduce il territorio in piatti capaci di sorprendere, restando fedeli all’anima mediterranea.
Il loro stile è chiaro: partire dalle radici e spingerle verso nuove direzioni, con rispetto e audacia. Per l’occasione hanno ideato un menu che profuma ancora d’estate. In tavola arriveranno bruschette con pomodoro e limone, zucchine alla scapece e frittatine cacio e pepe, seguite da carne salata con maionese al pomodoro, melanzane marinate e una ricotta montata vellutata. Il finale è affidato a un classico intramontabile: le ciambelline al vino, dolci di casa, che profumano di forno e semplicità.
Un percorso gastronomico pensato per farsi ricordare, senza mai tradire la riconoscibilità dei sapori, ma rendendoli unici con un pizzico di fantasia in più.
Quando le forchette si poseranno e i calici saranno vuoti, la serata prenderà un’altra piega. Dalle 22:30, Villa Mergè si accenderà di luci e musica con un DJ set sotto le stelle, aperto anche a chi sceglierà di vivere solo l’esperienza “after dinner”. Una festa che unisce generazioni diverse, capace di trasformare il parco della villa in una pista da ballo elegante e informale allo stesso tempo.
Il programma della serata e info:
Data e ora: venerdì 12 settembre 2025, ore 19:45 (apertura porte)
• Luogo: Villa Mergè, Via P. Pavonetti 3, Frascati (Roma)
• Programma: mostre di pittura, performance di danza, concerti dal vivo, sfilate di moda, DJ set
• Biglietti: 35 euro per cena e spettacoli dalle 19:45; 10 euro (con drink incluso) per il DJ set dalle 22:30
• Dress code: smart casual ed elegante
• Accessibilità: attenzione garantita alle esigenze di tutti i partecipanti
• Contatti: officina.odea@gmail.com – 329 393 6621
«In un luogo ricco di storia, la parola chiave è condivisione: arte, musica e danza si incontrano per raccontare una storia comune, quella del sogno, ispirata a uno dei più grandi poeti del Seicento» – afferma Davide Coni, presidente di ODEA. – «Questa serata vuole essere un viaggio tra creatività e bellezza, dando spazio a giovani artisti emergenti e a professionisti del settore, aperto a tutti gli amanti dell’arte di ogni età».
«Siamo entusiasti di mettere a disposizione la nostra professionalità e le nostre tecnologie per valorizzare al meglio le idee e le potenzialità del progetto ODEA e dei suoi artisti» – dichiarano Valerio Oppedisano e Gianmarco Colaluce del Gruppo LSC (Light Sound Consulting).
Un’estate non può dirsi conclusa senza un sogno da ricordare.
