Smartbox & Black Friday, ma solo fino al 1 dicembre 2025

Smartbox, leader europeo nel mercato delle esperienze regalo, scalda i motori del periodo natalizio preparandosi al Black Friday! Non solo 28 novembre, l’appuntamento è anticipato a giovedì 20 novembre, quando partiranno le imperdibili offerte sul sito, a cui seguiranno da lunedì 24 le sorprendenti promo nei negozi.
Attività adrenaliniche, soggiorni alla scoperta di nuove destinazioni, viaggi con gli amici a quattro zampe, percorsi gourmet, evasioni romantiche o attimi di benessere… sono tantissime le opzioni tra cui scegliere per questo Black Friday: proposte firmate Smartbox perfette per regalare emozioni e momenti da condividere in attesa del periodo più magico dell’anno.
Disponibile nei migliori punti vendita, di seguito una selezione di cofanetti a prezzi scontati del 20% fino a domenica 1° dicembre.
SOGGIORNI NELLA NATURA CON IL PROPRIO AMICO A QUATTRO ZAMPE
IN VACANZA CON IL TUO AMICO A 4 ZAMPE
Una o due notti per due persone in strutture pet friendly per riscoprire il piacere di vivere in luoghi incontaminati
Con Naturalmente, la gamma pensata per chi ama le fughe nel verde, Smartbox propone una soluzione per non sentirsi più in colpa quando si parte e, chiudendo la porta di casa, si incrociano gli occhi tristi del proprio amico a quattro zampe. Un nuovo cofanetto che raccoglie soggiorni immersi nella natura dell’Italia in strutture pet friendly, pronte a offrire tantissime avventure da vivere in compagnia del proprio animale domestico!
PREZZO BLACK FRIDAY SCONTATO DEL 20%: 103,90 € / 129,90 €
Validità: 3 anni e 3 mesi
ADRENALINA E BRIVIDI PER UN INVITO A SFIDARE I PROPRI LIMITI
ADRENALINA PURA
Un’attività sportiva adrenalinica per una o due persone
Per chi ama gli sport estremi, il cofanetto Adrenalina Pura raccoglie attività da brivido per 1 o 2 persone pensate per sfidare i propri limiti affrontando rapide dei fiumi in kayak o rafting, provando l’hydrospeed, o scivolando sulla neve con lo snowkite. Il cofanetto regalo propone anche entusiasmanti sessioni di parapendio o un’immersione negli splendidi fondali del Mar Mediterraneo.
PREZZO BLACK FRIDAY SCONTATO DEL 20%: 135,90 € / 169,90 €
Validità: 3 anni e 3 mesi
IL REGALO PERFETTO PER GLI AMANTI DEL VINO
SOGGIORNO E SAPORI diVINI
Una o due notti con visita alla cantina o ai vigneti e degustazione di vini
Un soggiorno suggestivo circondato dalla pace dei vigneti nostrani: risvegliarsi al mattino osservando i filari rivestire le colline, il sole toccare le uve e il suono della tradizione scandire l’inizio della giornata. Le cantine offrono la cornice perfetta per imparare tutto sui processi di vinificazione, mentre i vigneti rappresentano lo spazio ideale per tornare a contatto con il territorio. Questo cofanetto regalo include anche una degustazione, per rendere la pausa insieme un momento davvero… divino.
PREZZO BLACK FRIDAY SCONTATO DEL 20%: 151,90 € / 189,90 €
Validità: 3 anni e 3 mesi
In aggiunta, il Black Friday di Smartbox prosegue anche online, dove dal 20 novembre e fino al 1° dicembre sarà possibile acquistare con il – 20% di sconto una selezione di esperienze.
Tutte le offerte sono disponibili sul sito www.smartbox.com/it dove si potrà scegliere la modalità preferita tra la classica versione cofanetto spedita direttamente a casa, oppure il formato e-box: un voucher digitale veloce e comodo, disponibile solo dopo 30 minuti dall’acquisto.
BENESSERE, RELAX E DEGUSTAZIONI DI VINO IN UN’UNICA SOLUZIONE
RELAX, VINO E BUON CIBO: SPA E DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA
1 accesso spa per 2 persone e 1 degustazione enogastronomica
Questa esperienza indimenticabile è una parentesi di benessere e gusto, semplice, accessibile, e allo stesso tempo memorabile. Luci soffuse, oli essenziali, acqua calda che abbraccia e avvolge… e poi calici alzati e sapori autentici che raccontano di un territorio eccezionale come quello del Belpaese: questa combinazione è perfetta per rallentare i ritmi e ricaricare il proprio spirito in una pausa da condividere insieme a chi si ama.
PREZZO BLACK FRIDAY SCONTATO DEL 20%: 47,84 € / 59,80 €
Validità: 3 anni e 3 mesi
UN’ESPERIENZA DA DEDICARE A CHI È ALLA RICERDA DI ADRENALINA
1 attività sportiva e di pura emozione per 1 o 2 persone
Pensata per gli amanti dell’avventura, questa proposta di Smartbox sorprende con attività adrenaliniche all’aria aperta ed opportunità emozionanti, tra cui scoprire i cieli con esaltanti balzi nel vuoto, scivolare tra le gole dei fiumi più indomiti con del rafting, vivere momenti indimenticabili tra corsi di guida, esperienze sott’acqua o passeggiate a cavallo.
PREZZO BLACK FRIDAY SCONTATO DEL 20%: 39,92 € / 49,90 €
Validità: 3 anni e 3 mesi
UN VIAGGIO PER ESPLORARE LE BELLEZZE DEL PORTOGALLO
ALLA SCOPERTA DEL PORTOGALLO IN 3 GIORNI
2 notti con colazione per 2 persone in Portogallo
In questa soluzione Smartbox racchiude una vera e propria esperienza da non perdere: un soggiorno di due notti con colazione alla scoperta delle meraviglie del Portogallo, con le sue tradizioni affascinanti, il buon cibo e i paesaggi paradisiaci. Al rientro si collezioneranno in valigia ricordi da conservare per sempre nel proprio cuore, come giri su uno degli iconici tram gialli, momenti spensierati davanti a un bicchiere di vino di Porto, attimi di relax sulle afrodisiache spiagge del Paese o le numerose curiosità scovate tra musei e monumenti.
PREZZO BLACK FRIDAY SCONTATO DEL 20%: 79,92 € / 99,90 €
Validità: 3 anni e 3 mesi
