Sassaia: l’arte del vino tra Rinascimento e innovazione nel cuore del Monferrato

Il tramonto e la vista da una terrazza sulla capitale sono decisamente i migliori ingredienti per un serata “quasi”perfetta. A chiudere il cerchio di un equilibrio impeccabile è sicuramente un buon vino. Così hanno voluto accogliere Hellen e Enrico de Alessandrini per presentare i loro vini a Roma, che raccontano l’anima della Borgogna in terra piemontese. Ma facciamo qualche passo indietro…
Torniamo indietro addirittura di cinque secoli dove storia e pensiero rinascimentale trovano un punto di congiunzione all’arte enologica contemporanea. È il filo che unisce Giulio de Alessandrini di Neuenstein, medico e filosofo del XVI secolo, a Enrico de Alessandrini, enologo e custode di un’eredità che oggi si rinnova nei vini Sassaia.
Nel Cinquecento, Giulio de Alessandrini era un uomo di scienza e di spirito, capace di leggere nella natura non un avversario da dominare, ma un organismo da comprendere. Consigliere di imperatori e uomo di studi, promosse un approccio medico fondato sull’osservazione e sul rispetto dei ritmi naturali.
Oggi, quell’antica ricerca dell’armonia vive ancora tra i filari di Capriata d’Orba, nell’Alto Monferrato, dove Enrico de Alessandrini ha trasformato il patrimonio di famiglia in un laboratorio di eleganza e innovazione.
Nella tenuta piemontese, acquistata dal nonno agli inizi del Novecento, la terra rappresenta più di un’eredità: è una promessa mantenuta ogni giorno con rigore e passione.
Insieme alla moglie Ellen, Enrico guida una produzione che unisce raffinatezza borgognona e anima piemontese, in un dialogo costante tra terroir e tecnica.
La filosofia è chiara: intervenire il meno possibile, ma con la massima precisione. Ogni fase della vinificazione — dalla raccolta manuale all’affinamento in barrique di rovere Chassin — è concepita per rispettare la naturale espressività dell’uva. Anche i cicli lunari vengono osservati con attenzione quasi rituale, in una sintesi perfetta di scienza e sensibilità antica.
Sassaia è stata tra le prime realtà a interpretare il Derthona Timorasso nello stile dei grandi bianchi di Borgogna, conferendogli struttura, profondità e una personalità inconfondibile.
Un’idea pionieristica che ha trovato conferma nel riconoscimento ottenuto da Falstaff, che ha premiato il Derthona Platinum come secondo miglior vino bianco del Piemonte.
Un risultato che non è solo una medaglia, ma la prova che anche nel cuore del Monferrato può nascere un vino capace di dialogare con i Grand Cru internazionali, mantenendo però una voce autenticamente italiana.
Ogni dettaglio, in Sassaia, è calibrato con cura e attenzione. Dalla selezione manuale delle uve alle micro-fermentazioni in barrique, fino al controllo satellitare dei vigneti, tutto risponde a una logica di viticoltura di precisione e rispetto ambientale.
La certificazione SQNPI testimonia un impegno concreto per la sostenibilità, mentre la produzione alimentata da energia solare e i processi a basso impatto chiudono un cerchio virtuoso tra innovazione e responsabilità.
Dietro ogni bottiglia di Sassaia si percepisce il battito di una storia che non smette di evolversi.
Un racconto che parte dal Rinascimento e arriva sulle tavole dei ristoranti stellati di tutto il mondo, portando con sé un’idea semplice ma rivoluzionaria: il vino come equilibrio tra intelletto e istinto, radici e futuro, misura e meraviglia.
Come un alchimista moderno, Enrico de Alessandrini continua a interpretare il lascito del suo avo rinascimentale: trasformare la conoscenza in emozione e l’armonia in un sorso di un perfetto equilibrio .
