REDORI: a Forlì la prima Giornata Nazionale dedicata alle donne della ristorazione

Un nuovo movimento che intreccia memoria, inclusione e futuro, per dare finalmente voce a chi la cucina la fa, la vive e la racconta
Forlì si prepara a diventare capitale di un cambiamento culturale e gastronomico: lunedì 29 settembre, alle ore 15, il Salone Comunale ospiterà la prima Giornata Nazionale REDORI – Rete Donne della Ristorazione Italiana. Un appuntamento inedito, che non si limita a celebrare la presenza femminile nelle cucine e nelle sale, ma ne riconosce il valore come motore di innovazione, memoria e comunità. La ristorazione italiana, fiore all’occhiello del nostro patrimonio culturale, ha spesso brillato grazie a nomi maschili, ma dietro quei riflettori si muove da sempre una costellazione di donne – cuoche, enologhe, macellaie, comunicatrici, ostesse – che hanno tramandato saperi, custodito territori e nutrito generazioni. REDORI nasce per renderle finalmente visibili e per costruire un futuro in cui la loro voce diventi parte integrante del racconto gastronomico nazionale. Il progetto porta la firma e la visione di Angela Ferracci, fondatrice dell’Associazione Culturale Anna Dente e presidente di REDORI. Alla base, un’eredità familiare e culturale importante: quella della madre, la celebre Anna Dente, ambasciatrice della cucina romana e laziale, donna che ha fatto della convivialità contadina un gesto politico e poetico insieme. Anna Dente non era soltanto una cuoca, ma un simbolo di resilienza e di legame profondo con le radici: cucinò persino allo Stadio Olimpico per Italia–Nuova Zelanda nel 2012, trasformando il rugby in occasione di racconto gastronomico e comunitario. Prima di morire, chiese alla figlia di difendere e rilanciare il valore delle donne nella ristorazione. Oggi quella promessa prende forma in un movimento nazionale.
Non è un caso che REDORI nasca a Forlì, città che ha accolto Angela Ferracci e che oggi diventa laboratorio di un nuovo linguaggio enogastronomico. Il Salone Comunale ospiterà un confronto che unisce istituzioni, ricerca e testimonianze dirette: dall’assessore alle Pari Opportunità Andrea Cintorino alla gastronoma Diana Babic, che ha ricostruito il contributo femminile nelle cucine professionali dal Novecento a oggi; da Barbara Faticoni della Camera di Commercio della Romagna, che parlerà di gender balance come leva d’innovazione, fino alla giornalista Martina Liverani, che guiderà il dibattito con un focus sul linguaggio inclusivo nel giornalismo gastronomico.
La forza di REDORI sta nel suo approccio: non creare barriere, ma offrire uno spazio comune. “Non si tratta di fare uomini contro donne – sottolinea Angela Ferracci – ma di camminare insieme, perché solo così si arriva alla vera parità”.
La ristorazione, tra i settori più popolati da donne, resta infatti un terreno in cui queste figure rimangono spesso invisibili, penalizzate da carichi di lavoro, disparità di trattamento e difficoltà di conciliazione tra vita privata e professionale. REDORI vuole affrontare questi nodi senza retorica, ma con strumenti concreti: formazione, sostegno alle giovani generazioni, attenzione alla maternità, riconoscimento del lavoro usurante.
Quella di Forlì è solo la prima tappa: il movimento si trasformerà in un tour annuale con appuntamenti da nord a sud, per raccontare la ristorazione femminile nei suoi territori più autentici. Non solo: il Premio Internazionale Anna Dente Ostessa, già alla sua prima edizione, ha dato respiro internazionale all’iniziativa, aprendo la strada alla partecipazione di REDORI al Forum mondiale delle donne della ristorazione a New York. In un Paese che fa della cucina una delle sue bandiere identitarie, la nascita di REDORI non è solo un atto di riconoscimento: è una dichiarazione d’intenti. Dare voce alle donne della ristorazione significa raccontare il cibo non più come gesto individuale, ma come patrimonio collettivo, da custodire e rinnovare. Significa valorizzare la competenza, la resilienza e la creatività femminile come ingredienti indispensabili per un futuro più equo e sostenibile.
Forlì, il 29 settembre, non sarà soltanto teatro di un convegno: sarà la culla di un movimento destinato a ridisegnare la geografia culturale e sociale della ristorazione italiana.
