PestMed Expo: nel 2026 la fiera internazionale al pest management e alla sanificazione

Giunge alla sua terza edizione PestMed Expo, dopo il successo ottenuto sia nel 2022 che nel 2024. Questa fiera internazionale ha come focus il mondo del pest management e delle sanificazioni, e si propone come un luogo ideale sia per le imprese che vogliono proporre nuove soluzioni, sia per quelle aziende che sono alla ricerca di prodotti e servizi per rendere più salubre il loro ambiente di lavoro.
Le informazioni principali
Quando si terrà il PestMed Expo 2026? Questa fiera internazionale è prevista per il secondo weekend di febbraio, per la precisione nei giorni che vanno dall’11 al 13 febbraio 2026. Per quanto riguarda invece la location vi sarà utile sapere che si tiene a Bologna, per la precisione a BolognaFiere.
L’evento è stato organizzato con l’egida dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, nota anche come A.N.I.D.
Questa edizione si fregia della qualifica di fiera internazionale, e il merito va al grande lavoro che è stato svolto nel corso degli anni. PestMed Expo ha saputo attirare l’attenzione di un pubblico molto ampio, con tanti espositori e visitatori provenienti dall’estero.
Il target di PestMed Expo
Questa fiera ha un target ben preciso, ed è essenzialmente dedicata alle altre aziende, che sono alla ricerca di nuove soluzioni per favorire un ambiente di lavoro sanificato. Oggi ci si è resi conto di quanto sia importante avere degli articoli per l’igiene dell’ufficio. Bisogna fare tutto il possibile per evitare che lo sporco si accumuli, e che l’ambiente di lavoro diventi un luogo ideale per il proliferare degli agenti patogeni. La salute dei propri dipendenti deve essere messa al primo posto. Per cui se avete una vostra impresa visitare PestMed Expo potrebbe essere un’ottima idea.
Tra le imprese a cui si rivolge in maniera specifica questa fiera ci sono senza alcun dubbio le aziende che si dedicano alle disinfestazioni. Può essere molto interessante anche per chi lavora nel mondo delle strutture sanitarie, e per coloro che invece operano nel settore Ho.Re.Ca.
Si presenta come un evento ideale per chi vuole costruire nuove partnership, con tante attività indirizzate alla costruzione di rapporti B2B.
Il focus di questa edizione
Quali sono i temi principali di questa terza edizione di PestMed Expo? In questa occasione la fiera avrà come focus principale quello di proporre soluzioni, prodotti e idee che uniscano il concetto di innovazione con quello di sostenibilità.
Per quanto riguarda l’innovazione non si può non pensare alle novità introdotte dalle intelligenze artificiali, le quali possono essere applicate anche nel pest control, ad esempio. Lo scopo è quello di sviluppare strategie più efficienti.
Nuovi rapporti imprenditoriali
Visitando PestMed Expo 2026 non vi limiterete a scoprire nuovi prodotti. Potrete partecipare a convegni e a corsi di formazione, molto utili per permettere alle imprese di entrare in contatto diretto tra di loro. Fiere come questa sono un ottimo modo per fare networking. In più non mancheranno dei veri e propri workshop, insieme a delle aree demo per verificare realmente quali sono le potenzialità delle tecnologie presentate nel corso della fiera.
