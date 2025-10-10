Parennial, i cinquantenni che non vogliono invecchiare

Una nuova mentalità si riflette oggi nel modo in cui viviamo, il concetto del “presente”. In questo senso, il concetto di “Perennial” si intreccia perfettamente con la filosofia del momento: una visione del mondo che supera le barriere generazionali e si fonda su curiosità, apertura mentale, adattabilità e passione per la vita.
Il termine “Perennial”, coniato nel 2016 dalla creativa americana Gina Pell, non definisce un’età, ma uno stile di vita. Essere Perennial significa vivere con consapevolezza, essere connessi con il mondo, abbracciare il cambiamento e coltivare il proprio benessere. È una mentalità che si ritrova tanto in un adolescente quanto in un ottantenne, e che oggi trova in Italia, un volto emblematico nell’attore Stefano Accorsi.
A 54 anni, Accorsi incarna perfettamente lo spirito Perennial. La sua routine quotidiana, che inizia alle cinque del mattino con un allenamento rigoroso e intenso, non è dettata dalla vanità, ma da una profonda ricerca di equilibrio mentale e fisico. “Allenarsi è attivare il pensiero positivo”, ha dichiarato, sottolineando come il movimento sia per lui uno strumento di rigenerazione e lucidità. Il suo approccio alla vita, fatto di disciplina, curiosità e apertura, lo rende un esempio di come si possa vivere il proprio tempo con energia e intenzione, indipendentemente dall’età.
Questa visione è stata accolta anche in ambito internazionale, dove il concetto di Perennial è stato associato a leadership trasformativa, ambienti di lavoro multigenerazionali e modelli di crescita personale. Lindsey Pollak, esperta di dinamiche intergenerazionali, ha sottolineato come i Perennials siano fondamentali per costruire organizzazioni flessibili e resilienti, capaci di valorizzare l’esperienza e l’energia in ogni fase della vita. Studi condotti da istituzioni come il World Economic Forum e la London School of Economics hanno evidenziato che un approccio Perennial può migliorare la produttività, la soddisfazione lavorativa e la coesione sociale.
Questa stessa attitudine si riflette nello spirito dell’uomo, dell’attore e di come egli da valore ad ogni gesto della propria vita: quello di chi non si lascia definire dall’anagrafe, ma dalla voglia di vivere con intensità, consapevolezza e apertura. Accorsi dimostra che essere Perennial significa scegliere ogni giorno di essere presenti, curiosi, connessi con il mondo e pronti a reinventarsi e aperti al cambiamento.
È una mentalità che abbraccia la tecnologia con consapevolezza, che valorizza la diversità e che si nutre di relazioni intergenerazionali. I Perennials non si lasciano definire dall’età, ma dal desiderio di contribuire, di crescere e di lasciare un segno. In un mondo che cambia rapidamente, a differenza di Millennials, Gen Z o Baby Boomers, i Perennials non sono definiti da quando sono nati, ma da come pensano e vivono. Un adolescente può essere Perennial quanto un ottantenne, se condivide questa visione del mondo. Il termine “Perennial” è un neologismo che descrive una mentalità, non un’età.
