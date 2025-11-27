Panettone Maximo 2025: Roma celebra il re dei lievitati con la settima edizione del festival più dolce dell’anno

A Roma il Natale comincia sempre un po’ prima. E quest’anno, domenica 30 novembre, il Salone delle Fontane all’Eur diventerà il tempio dei grandi lievitati artigianali grazie alla settima edizione di Panettone Maximo, il festival nazionale dedicato al panettone d’autore che ormai è diventato un appuntamento immancabile del calendario gastronomico italiano.
Un evento nato da un’intuizione di Fabio Carnevali, organizzato da E20 Events Factory e Ristoragency, e sostenuto dalla Regione Lazio, dall’Arsial e dal Comune di Roma: una realtà che di anno in anno ha saputo trasformare la Capitale in un punto di riferimento per tutti gli appassionati di pasticceria.
La formula è semplice ma irresistibile: 48 pasticcerie e forni da tutta Italia presentano i loro panettoni migliori tradizionali e al cioccolato per essere giudicati, degustati, acquistati. Un mare di impasti e canditi profumati, frutto di lievitazioni pazienti e ricette custodite come segreti di famiglia.
Nei giorni precedenti, il 24 e il 26 novembre, le prefinali decreteranno i 20 finalisti per categoria, ma il 30 novembre saranno presenti tutti i partecipanti, pronti a raccontare il loro lavoro e incontrare il pubblico. A decretare i vincitori una super giuria che non ha bisogno di presentazioni: maestri del lievito madre, campioni del mondo, cioccolatieri di fama e i più autorevoli critici enogastronomici italiani ed esteri. Dal Maestro Gino Fabbri ad Angelo Musolino, da Denis Dianin a Fabrizio Donatone, dal world chocolate master Davide Comaschi fino ai giornalisti Luigi Cremona, Alberto Lupini, Vincenzo Pagano e Valeria Maffei. Una squadra che garantisce un giudizio tecnico, competente e senza sconti.
Il festival non è solo un concorso: è anche spettacolo. Gli show cooking sono uno dei momenti più amati, con i pastry chef dei ristoranti tristellati italiani pronti a mettere le mani in pasta davanti al pubblico. Da Villa Crespi a Casa Perbellini, da La Pergola all’Atelier Moessmer: un viaggio tra eccellenze che portano la pasticceria da ristorazione a un livello superiore.
Da qualche anno anche chef stellati e pizzaioli d’autore hanno abbracciato la tradizione del panettone, declinandola secondo la propria visione. Per loro è nato il premio Panettone Gourmet, che anche quest’anno vedrà sfidarsi nomi come Gianfranco Pascucci, Ernesto Iaccarino, Francesco Apreda, Luca Pezzetta e Massimiliano Prete. Solo tre saliranno sul podio, gli altri si fermeranno a un elegante quarto posto ex aequo.
Tra panettoni, torroni, cioccolato, vini, tartufi, nocciole e distillati, il Christmas Market diventa una vera e propria dispensa delle feste: un percorso che permette ai visitatori di creare il proprio “cesto perfetto” a tre settimane da Natale.
Per i più piccoli, il Christmas Village è un mondo parallelo fatto di elfi, laboratori, animazione e foto con Babbo Natale. Una scelta che rende l’evento inclusivo e perfetto per le famiglie.
Quest’anno Panettone Maximo ospita una novità firmata da Luigi Cremona: “Olea Dulcis”, lo spazio dedicato ai dolci da ricorrenza realizzati con olio extravergine d’oliva. Una scelta che guarda alla sostenibilità, alla qualità della materia prima e a un uso più gastronomico dell’olio all’interno della pasticceria contemporanea. In programma anche un talk dedicato e tre premi speciali per valorizzare i migliori prodotti della categoria.
Panettone Maximo mantiene un’anima solidale: ogni anno una parte dei panettoni viene donata a case famiglia e strutture che assistono bambini e ragazzi in difficoltà. Per l’edizione 2025 i beneficiari saranno il Ciofs FP Lazio e l’Associazione Davide Ciavattini, attiva presso l’oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Un gesto piccolo ma prezioso che dà valore e senso alla manifestazione.
Il programma:
Show cooking in collaborazione con Latte Sano
Ore 13.00: Eleonora Sdino (pastry chef) e Federico Molinari (gelatiere)
Show cooking in collaborazione con Mega Dolciaria
Ore 14.00: Alessandro Pietropaoli (chef) e Luca Maira (pastry chef)–HiltonRome Eur La Lama
Show cooking pastry chef ristoranti 3 Stelle Michelin
Ore 15.00: Pierfederico Pascale–Pastry chef ristorante Villa Crespi–Orta San Giulio (NO) e Kabir Godi–Responsabile Laboratorio Cannavacciuolo–Suno (NO)
Ore 16.00: Luca Bna–Pastrychef ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli–Verona
Ore 17.00: Nino Salvati–Pastry chef ristorante La Pergola–Roma
Ore 18.00:Alessio Billeci–Atelier Moessmer Norbert Niederkofler–Brunico (BZ)
PANETTONE MAXIMO2025
VII Festival nazionale del panettone artigianale
Salone delle Fontane-Via Ciro il Grande 10-Roma Eur
Orario:dalle ore 11.00 alle ore 20.30
Biglietto ingresso: euro 20,00 (acquisto online fino al 29/11/25 euro 15,00)
ingresso gratuito per i bambini sotto ai 12 anni
e agli invalidi 100% e non deambulanti se accompagnati da un pagante.
Informazioni: info@panettonemaximo.it
Sito web: www.panettonemaximo.it
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.