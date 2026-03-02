Osteria Garbatella : cucina tra memoria e avanguardia

C’è un’immagine, sgranata come una vecchia polaroid, che definisce l’estetica culinaria di Giulio Barghi (classe 1992). È quella di un bambino che scende i gradini di Da Rino, storico locale romano oggi scomparso, con gli occhi curiosi su una sala immensa. L’attesa di un piatto di penne all’arrabbiata, il rito dei camerieri che si muovevano con la precisione di ballerini in un ingranaggio perfetto. Oggi, quel cameriere che lo serviva Giulio lo incrocia ancora per strada, ma non ha mai osato fermarlo. È una forma di rispetto silenzioso verso chi, senza saperlo, gli ha mostrato la “scenografia” del ristorante: quella magia fatta di tempi, sorrisi e fatica che trasforma un pasto in un ricordo.
La sala come scuola di vita
Il percorso di Giulio non inizia tra i fumi dei fornelli, ma dallo “step uno”: il servizio. Mentre studia, sceglie di osservare il cuore pulsante della ristorazione romana lavorando come cameriere in indirizzi iconici come Il Bacaro e Corsetti. È qui che impara a leggere il cliente, ad anticiparne i desideri, a respirare l’atmosfera dei quartieri storici, da Trastevere al centro.
Fondamentale l’incontro con Veronica, titolare del Bacaro, che gli trasmette la cultura del dettaglio, la cura per le selezioni vinicole regionali e il valore di un’accoglienza capace di farsi “chicca” per palati internazionali. In quel periodo Giulio comprende che la ristorazione è un atto corale: c’è il pizzaiolo che sorride dopo duecento turni, c’è la brigata che diventa famiglia. Una quotidianità fatta di sacrificio, ma illuminata dalla passione per l’apprendimento.
L’incontro con l’avanguardia: da Santo a Pianostrada
La svolta tecnica avviene a Trastevere, dove l’incontro con Daniele Fadda da Santo segna il passaggio definitivo alla direzione della cucina. In un confronto costante tra coetanei, Giulio sperimenta una cucina multiforme, di respiro europeo, in cui la romanità viene reinterpretata con ironia e poesia. Qui affina la sua “ossessione” positiva: la gestione maniacale dei pesi, il bilanciamento millimetrico delle salse, la replicabilità del piatto. La cucina a vista diventa il suo palcoscenico, abbattendo il muro tra chi crea e chi mangia.
Il viaggio prosegue verso le radici e il mare. A Ponza, nel locale di famiglia, applica il rigore cittadino alla realtà isolana: il ritmo dei pescatori, la stagionalità dettata dalle onde, l’attesa della stagione estiva. Un’esperienza di libertà che attira l’attenzione di una realtà d’eccellenza come Pianostrada. Il connubio è immediato: qui trova carta bianca e si confronta con l’executive chef Claudio Francazzi arricchendo il proprio bagaglio con una visione d’alta scuola.
Dopo il Covid: il ritorno alla materia e la scoperta del pane
Il periodo post-pandemico segna un’accelerazione decisiva. Il lavoro esplode, le collaborazioni si moltiplicano. Nel 2023 Giulio affianca il cuoco Walter Di Ruocco: è un ritorno pieno alla cucina “in prima persona”, con tutte le partite organizzate e una gestione finalmente meticolosa, dove lo stress lascia spazio alla precisione. È un lavoro intenso ma piacevole, spalleggiato dallo chef, che consolida la sua identità professionale.
Dopo la stagione a Ponza si trasferisce a Santa Marinella e ricontatta Volpetti, storica insegna gastronomica romana con cui aveva già collaborato sviluppando la parte dei lievitati. Qui coglie l’occasione di lavorare con macchinari professionali e riattivare un progetto messo in stand by: il pane come settore specifico, come laboratorio di ricerca e identità.
Volpetti per Giulio è anche memoria: lo gnocco di semola di grano duro, neutro ma completo, gratinato al forno e pensato per accogliere un sugo importante, è un ricordo d’infanzia che riaffiora. Tornare lì significa scrollarsi di dosso un percorso già tracciato per riprendere una nuova traiettoria, confrontarsi con situazioni diverse ma profondamente affini. La collaborazione con la gastronomia gli permette di prendere in mano un progetto definito e svilupparlo con autonomia.
L’esperienza successiva da Comus segna un altro tassello fondamentale. Le signore del quartiere riconoscono il suo pane, “quello che non avevamo più trovato dopo Volpetti”. È la conferma della forza del fare ciò che si ama. Con Guglielmo e Leonardo Cervelli, amici e professionisti stimati, Giulio trova un dialogo autentico: sei mesi di lavoro prima dell’approdo successivo, in cui propone una cucina semplice ed elegante, capace di dare una spinta decisiva al progetto.
Tutte esperienze apparentemente non allineate, ma necessarie per la sua formazione: macelleria, lavorazione del pesce, pasticceria, lievitati. Fare lo chef per se stesso, dedicarsi ai dettagli, trasformare la materia e cercare l’emozione negli occhi di chi assaggia un buon piatto. Senza etichette, senza specializzazioni rigide: elasticità come cifra stilistica.
Osteria Garbatella: un contenitore modulabile tra cucina romana contemporanea ed eventi
Il progetto che oggi sintetizza questo percorso è Osteria Garbatella. Un luogo pensato per continuare a sognare, dove poter esprimere la propria visione a 360 gradi. Non solo ristorante, ma contenitore modulabile: degustazioni, serate jazz, brunch domenicali per famiglie con animazione per bambini, piano bar e dinner show del sabato sera. Uno spazio che cambia forma durante la settimana, accogliendo lo spirito popolare del quartiere e traducendolo in esperienza gastronomica contemporanea.
Il menu di Osteria Garbatella non è convenzionale. È cucina romana, sì, ma osservata attraverso una lente attualizzante: consistenze diverse, tecnica che dialoga con il gusto, rispetto rigoroso della precisione e della memoria. Ogni piatto nasce da un ricordo e ne restituisce la bontà originaria con un linguaggio nuovo.
Emblematico il “bottone cacio e pere”: una pasta fresca ripiena di crema di pecorino, avvolta da una salsa di pere. Un abbinamento che riporta Giulio ai tempi del Bacaro, alle scoperte di consistenze e alle esplosioni di gusto. È la memoria che accorcia lo spazio del tempo: la sensazione non finisce nel piatto, ma continua nel servizio, nell’accoglienza, nel movimento coordinato della sala che lui ama osservare ancora oggi.
Per Giulio Barghi, cucinare significa ricordare sempre le emozioni e l’entusiasmo di bambino, comporre uno spartito in cui tradizione e avanguardia non sono poli opposti, ma note della stessa melodia. E portare in tavola, ogni sera, non solo un piatto, ma una magia che si rinnova.
OSTERIA GARBATELLA
Via Giacinto Pullino 103
00154 Roma
https://www.instagram.com/osteriagarbatella/
