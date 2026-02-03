Nuovi locali a Roma: Giulia Urban Retreat reinventa l’ospitalità su Via Giulia

A Roma il rinnovamento non arriva mai repentino. Prende forma lentamente, si insinua, riformula spazi già conosciuti. Come quasi a rispettare ciò che da secoli sopravvive, ma naturalmente ha anche voglia di avere nuova linfa. Succede soprattutto nell’ospitalità, dove una nuova generazione di imprenditori sta provando a scardinare i format rigidi della capitale, senza tradire però il carattere della città. Lontani dall’idea di locale “da cartolina” o di hotel anonimo, questi progetti cercano un equilibrio diverso: più fluido, più vissuto, più urbano. Il centro città è il luogo ideale, zona fertile che accoglie la nascita di luoghi ibridi, pensati per romani e viaggiatori allo stesso modo, capaci di adattarsi ai tempi della giornata e a quelli delle persone.
Via Giulia, una delle strade più dense di storia della capitale, è oggi uno dei laboratori più interessanti di questa trasformazione silenziosa. Qui, all’angolo con il Lungotevere dei Tebaldi, ha preso forma Giulia Urban Retreat, un progetto che prova a rimettere insieme ristorante, cocktail bar e ospitalità in un’unica esperienza continua, senza compartimenti stagni.
Dietro ci sono cinque soci trentenni, con percorsi diversi tra ristorazione, hôtellerie e cinema, che hanno scelto di ripensare l’ex Giulia Restaurant come qualcosa di più complesso di un semplice locale. L’idea di “urban retreat” non è una trovata di marketing, ma un modo di abitare il centro storico: un rifugio contemporaneo dove fermarsi, mangiare, bere, dormire, tornare. Senza dover cambiare luogo, né atteggiamento.
Gli spazi occupano una palazzina storica firmata da Marcello Piacentini, reinterpretata senza nostalgia. L’impianto classico resta, ma dialoga con materiali decisi, geometrie moderne, dettagli dorati e un’estetica che strizza l’occhio a un pop sofisticato. Le quattro grandi vetrine su Via Giulia funzionano quasi come un invito aperto: dentro, divani in pelle, tavoli in legno, un bancone importante e opere d’arte costruiscono un ambiente che non cerca l’effetto wow, ma una riconoscibilità immediata.
Il ristorante vive per l’intera giornata, dall’aperitivo al dopocena, con il pranzo concentrato nel weekend. In cucina c’è Simone Di Maria, 43 anni, che lavora su una tradizione romana filtrata da tecnica e misura. I piatti cambiano con le stagioni e tengono insieme memoria e sperimentazione: puntarelle con ricci di mare, risotti che parlano di fiume e mare, spaghettoni che giocano con contrasti decisi, fino a una guancia di manzo cotta a bassa temperatura, rifinita con tequila nebulizzata. La versione di “Pasta e Patate” da Giulia ha la forma del raviolo, morbido e confortevole, in un’armonia di sapori che richiamano le origini dello chef, ma soprattutto di quel cibo che rappresenta memoria e semplicità, qui in versione fresca e non scontata. Anche i dolci seguono la stessa linea: riconoscibili, ma mai letterali.
Accanto alla cucina, il cocktail bar non è un accessorio ma un vero pilastro del progetto. La miscelazione guarda alla storia italiana con uno sguardo internazionale, sostenuta da una selezione ampia di spirits premium. Il vino, circa cento etichette, alterna nomi solidi e realtà di nicchia, con l’idea di raccontare il bicchiere tanto quanto il piatto.
Al piano superiore, quattro suite completano il quadro. Diverse tra loro, tutte con terrazze private e vasche idromassaggio esterne, sono collegate direttamente al ristorante. Qui l’ospitalità diventa personalizzabile fino in fondo: anche la possibilità di una cena privata in camera, con lo chef che finalizza i piatti sul posto, rientra in quella logica di continuità che attraversa tutto il progetto.
Giulia Urban Retreat non prova a inventare una nuova Roma, ma a suggerire un nuovo modo di viverla. È un luogo che accetta la complessità del centro storico senza irrigidirsi, che parla ai residenti tanto quanto ai viaggiatori e che dimostra come l’ospitalità romana possa ancora rinnovarsi partendo da ciò che ha sempre saputo fare meglio: accogliere, senza fare troppo rumore.
Lungotevere dei Tebaldi, 4 – Roma
Tel. 351 9369771
www.giuliaurbanretreat.it
info@giuliaurbanretreat.it
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.