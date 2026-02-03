Nuove modalità per il Permesso Sosta Residenti e Domiciliati [ROMA]

A partire da oggi 2 febbraio 2026 cambia in modo significativo la gestione del Permesso Sosta per residenti e domiciliati nel territorio di Roma Capitale. L’amministrazione introduce infatti un sistema completamente digitale, pensato per rendere le procedure più semplici, rapide e accessibili, riducendo al minimo la burocrazia e gli spostamenti verso gli sportelli fisici.
Le richieste di rilascio, rinnovo o cambio targa del permesso potranno essere presentate principalmente attraverso lo sportello web dedicato, accessibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Una volta inoltrata la domanda, gli uffici competenti procederanno con l’istruttoria e, al termine della verifica, il permesso verrà inviato direttamente all’indirizzo email indicato dal cittadino, eliminando così la necessità di ritirarlo di persona.
Per chi preferisce un contatto diretto o ha necessità particolari, rimane disponibile lo Sportello al Pubblico di via Silvio D’Amico 38, nel quartiere San Paolo. L’accesso sarà consentito esclusivamente su appuntamento, prenotabile tramite l’app SolariQ oppure chiamando il Numero Unico 0657003, selezionando il tasto 9. Con l’introduzione di queste nuove modalità, non sarà più possibile inviare richieste tramite PEC, email ordinaria o raccomandata, canali che verranno definitivamente dismessi per garantire uniformità e tracciabilità delle procedure.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, i cittadini potranno continuare a consultare il sito di Roma Servizi per la Mobilità o rivolgersi al Numero Unico 0657003, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. La digitalizzazione del servizio rappresenta un passo importante verso una mobilità più moderna ed efficiente, capace di rispondere meglio alle esigenze quotidiane dei residenti e di contribuire a una gestione più ordinata e sostenibile della sosta nella Capitale.
Scheda operatività
Richieste solo online o allo sportello su appuntamento
- rilascio del permesso,
- rinnovo,
- cambio targa,
potranno essere presentate esclusivamente tramite:
Sportello web dedicato: con Accesso tramite SPID o CIE – risposta via mail
Sportello al Pubblico (solo su appuntamento) Via Silvio D’Amico 38, zona San Paolo.
- Numero Unico 0657003 (tasto 9).
Modalità non più accettate
- PEC/Email ordinaria/Raccomandata
per garantire uniformità e tracciabilità delle procedure.
Orari e assistenza
Per chiarimenti e supporto:
- Numero Unico 0657003, attivo dal lunedì al venerdì, 8:00–18:00.
- Informazioni sempre disponibili sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.
La digitalizzazione dei permessi si inserisce in un quadro più ampio di riforma della sosta a Roma, che nel 2026 rappresenta un vero “anno zero” per la mobilità urbana. Secondo le linee aggiornate di Roma Servizi per la Mobilità, l’obiettivo è:
- semplificare l’accesso ai servizi,
- ridurre le code agli sportelli,
- aumentare la trasparenza delle procedure,
- favorire una gestione più efficiente della sosta nelle aree tariffate.
