Norton in ChatGPT, il primo assistente AI contro le truffe

Le truffe digitali si insinuano ormai in ogni angolo della nostra quotidianità: dai finti messaggi di consegna ai falsi avvisi urgenti della banca, fino ai messaggi che sembrano provenire dal proprio capo, da un amico o da un brand noto. Non sorprende che sempre più persone si rivolgano all’intelligenza artificiale per una domanda semplice ma cruciale: “È legittimo?”. Per rispondere a questa esigenza crescente, Norton – parte di Gen Digital (NASDAQ: GEN) – porta il suo assistente anti‑truffa basato su AI, Genie, direttamente dentro ChatGPT. L’obiettivo è chiaro: offrire alle persone un supporto immediato per riconoscere i tentativi di frode e prendere decisioni più sicure in tempo reale.
Con la nuova app Norton integrata in ChatGPT, gli utenti possono condividere email, SMS, messaggi, immagini o link sospetti e ricevere una valutazione istantanea sul livello di rischio. È un’estensione naturale dell’esperienza già offerta da Genie nell’app Norton, ma ora accessibile direttamente nel luogo in cui milioni di persone pongono le loro domande ogni giorno.
“L’AI sta diventando rapidamente parte della nostra vita quotidiana. Le persone stanno già chiedendo a ChatGPT se devono cliccare, pagare o rispondere,” spiega Leena Elias, Chief Product Officer di Gen Digital. “Con Genie integrato in ChatGPT, portiamo l’analisi delle truffe e i consigli di Norton direttamente dentro quelle conversazioni. Oltre alla protezione completa di Norton 360, aiutiamo le persone a prendere decisioni più sicure nel momento esatto in cui serve”.
Anche per l’Italia si tratta di un passo importante. “Norton Genie è progettato per aiutare le persone a individuare e prevenire le truffe, e l’integrazione in ChatGPT amplia le modalità con cui possono proteggersi,” sottolinea Silvia Signorelli, Senior Marketing Manager Italy and Balkans di Gen Digital. “Ora è possibile valutare i rischi informatici in modo rapido, comodo e nella propria lingua”.
Il contesto non lascia spazio a dubbi: secondo il Gen Threat Report, oltre il 90% delle minacce rivolte alle persone nel 2025 proveniva da truffe, phishing e malvertising. Attacchi sempre più sofisticati, costruiti per sembrare normali e credibili, che rendono difficile distinguere un messaggio autentico da un tentativo di frode.
Capire i messaggi sospetti, con un linguaggio semplice
L’integrazione di Norton in ChatGPT nasce proprio per rispondere alle domande più comuni, quelle che tutti si pongono davanti a un messaggio ambiguo. Esempi come:
- “@Norton, questa email dice che il mio account verrà bloccato se non agisco subito. È una truffa”
- “@Norton, ho ricevuto un SMS su una consegna mancata con un link. Dovrei cliccarlo”
- “@Norton, questo messaggio sembra provenire dalla mia banca, ma qualcosa non mi convince”
- “@Norton, questa offerta online è reale o vuole rubare i miei dati”
A differenza degli strumenti che si limitano a verificare se un link è dannoso, Norton analizza l’intero contesto: linguaggio, tono, intento, tattiche psicologiche, oltre ai controlli su URL e dominio. L’obiettivo è individuare schemi tipici delle truffe, come l’impersonificazione, la pressione a reagire rapidamente o la richiesta di informazioni sensibili.
Il risultato è una risposta chiara, comprensibile e accompagnata da consigli pratici: evitare di rispondere, non cliccare, eliminare il messaggio o approfondire ulteriormente.
Una protezione che si integra nella vita quotidiana
L’app Norton in ChatGPT è pensata per essere immediata e familiare. Chiunque utilizzi ChatGPT può attivarla e incollare messaggi o immagini sospette per ottenere un parere in pochi secondi, proprio come chiedere un consiglio a un amico fidato. È un esempio concreto di come la sicurezza informatica stia cambiando: proteggere non significa più intervenire dopo un attacco, ma aiutare le persone a riconoscere i segnali prima che sia troppo tardi.
Come iniziare a usare Norton in ChatGPT
L’attivazione richiede solo pochi passaggi: Accedere a ChatGPT. Aprire la sezione App; Cercare l’app ufficiale Norton; cliccare su “Connetti”. Iniziare a usarla menzionando @Norton. Nella chat, ad esempio: “@Norton, è una truffa?”, oppure “@Norton, questo link è sicuro?”. Da quel momento, ogni messaggio sospetto può essere verificato in tempo reale, con un linguaggio semplice e accessibile.
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