Non sappiamo più scrivere a mano, ma nulla è del tutto perduto…

La rivista tecnologica Wired ha recentemente proclamato la “fine della scrittura a mano”, ma il titolo appare fuorviante. È vero che smartphone e computer hanno progressivamente ridotto l’uso di carta e penna, ma gli esperti sottolineano come il processo di imparare a scrivere manualmente resti fondamentale per l’apprendimento. Non si tratta solo di un’abitudine destinata a scomparire: la scrittura a mano conserva un valore educativo e cognitivo insostituibile.
Paradossalmente, proprio l’avvento dell’intelligenza artificiale potrebbe favorirne una rinascita. Con l’incertezza crescente sulla paternità dei testi digitali, molti docenti tornano a privilegiare compiti scritti a mano in aula, come garanzia di autenticità. Riviste come Times Higher Education parlano di una vera “rivoluzione della scrittura a mano”, mentre il Wall Street Journal segnala un aumento delle vendite dei quaderni per esami universitari. Sempre più college americani richiedono prove scritte manualmente, per assicurarsi che gli studenti abbiano realmente compreso il materiale e non si siano affidati a ChatGPT.
Le generalizzazioni secondo cui “i ragazzi di oggi non sanno più scrivere” sono esagerate e rischiano di alimentare un inutile panico morale. Nella scuola dell’infanzia e nei primi anni di istruzione, carta e matita restano strumenti centrali. Tuttavia, è innegabile che il rapporto tra media digitali e analogici si stia spostando a favore dei primi, soprattutto nei livelli di istruzione più avanzati. Alcuni paesi pionieri dell’educazione digitale, come la Svezia, hanno recentemente limitato l’uso dei computer, riaffermando l’importanza di libri e quaderni.
La scrittura a mano, nonostante le preoccupazioni, mostra una sorprendente resilienza. Uno studio dell’OCSE dimostra che gli studenti che prendono appunti manualmente ottengono risultati migliori nei test di comprensione, poiché l’atto di scrivere attiva aree cerebrali non coinvolte dalla digitazione. In Cina, l’eccessivo uso delle tastiere ha portato al fenomeno dell’“amnesia dei caratteri”, con giovani incapaci di ricordare ideogrammi complessi. Per contrastarlo, il Ministero dell’Istruzione ha rafforzato le lezioni di calligrafia tradizionale.
Anche in Europa emergono segnali di ritorno alla scrittura manuale. In Grecia, dopo la pandemia e il ricorso massiccio al tele-apprendimento, molti giovani hanno riscoperto l’uso della lingua scritta nei messaggi, quando le emoji non bastano. La riflessione si estende agli adulti: quando è stata l’ultima volta che abbiamo scritto più di una lista della spesa? Forse ci stiamo dimenticando di scrivere, ma un eventuale blackout tecnologico ci costringerebbe a tornare, almeno temporaneamente, all’era analogica.
La scrittura a mano, dunque, non è destinata a sparire. È un patrimonio culturale e cognitivo che continua a dimostrare la sua utilità, anche nell’era digitale.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.