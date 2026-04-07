Moon Ray: la rivoluzione silenziosa del drink alla spina  Intervista a Luca Di Carmine

Luci strobo, la frequenza dei bassi da far vibrare i bicchieri e veloci e automatici gesti in sequenza: ghiaccio, movimento deciso nel versare e la pressione della pistola con un colpo secco. Tre movimenti decisi, non uno di più. Così, a ripetizione, con lo sguardo concentrato sul bancone e sulle labbra del cliente davanti, percettibili intuizioni al movimento senza suono. Gesti automatici, più che una misura… una memoria muscolare che non si fermava fino alle luci dell’alba, fino a quando dalla piramide non si vedeva il chiarore prendere posto. Tutto rallentava allora, il dj sceglieva l’ultima traccia e il mondo diventava improvvisamente reale e più stropicciato della sera prima.
Erano gli anni 2000, io ero dietro al bancone a miscelare attimi di distrazione e secondo le statistiche venivano versati dai 600 ai 750 litri di alcol puro in una sola notte, 15.000 drink fatti a mano, uno diverso dall’altro. Ho sempre pensato a cosa potesse rendere più veloce e preciso quel lavoro, dopo aver consumato sorrisi e smalto dalla postazione di quel bancone.
La risposta arriva oggi da Luca Di Carmine che lavorando da tanti anni nella mixology ha dato vita a Moon Ray The Cocktail Company, un progetto che oggi dialoga con alcuni dei locali più interessanti della scena contemporanea, ma che affonda le radici in un gesto quotidiano, offrendo la qualità prima di tutto.
Partiamo da una domanda semplice.
Moon Ray nasce da un’esigenza o da un’intuizione?
Nasce da entrambe. Nel 2016 mi sono chiesto come poter standardizzare i drink più bevuti. All’inizio tutto è nato quasi per gioco. Lavoravo in un locale elegante nel centro di Roma e producevo una ginger beer artigianale. In quel periodo andava fortissimo il Moscow Mule. Ma il nostro lavoro è anche fatto di mode: per tre anni tutti vogliono il Paloma, poi il Mojito, poi il Moscow Mule. Succede che dopo due anni che preparavo ginger beer fresca, tutti iniziano a utilizzare le lattine. E lì ho visto uno spreco enorme. Non era sostenibile, né economicamente né qualitativamente. Allora ho pensato: perché non metterla in fusto?
Il primo passo concreto?
Ho prodotto i primi 100 fusti in un birrificio, l’ Eternal City Brewing. Li ho dati ad amici, colleghi. Dopo due mesi erano finiti. Nuova produzione: stessa storia, finiti subito. A quel punto ho capito che non era più un esperimento.
E quindi nasce Moon Ray?
Sì, lì decido di strutturarmi meglio. Apro un piccolo laboratorio alla Balduina, a Roma, e inizio a produrre i primi fusti in modo sistematico. E soprattutto amplifico anche il pensiero: se posso fare la ginger beer, posso fare anche altro.
Cosa vuole davvero bere la gente oggi?
Se non trovi il barman “forte” che ti guida, la gente beve sempre le stesse cose: Spritz, Paloma, Gin Tonic.
E allora ho pensato: perfetto. Facciamo quei cocktail, ma fatti bene. Con materie prime selezionate, con ricerca vera dietro.
E il cliente come reagisce?
Se il prodotto è buono, il cliente ne chiede un altro. Sempre. Non è una questione di marketing, è una questione di equilibrio. Se il drink è fatto bene, funziona. E Moon Ray nasce esattamente su questo pensiero: qualità replicabile.
Oggi dove si trova Moon Ray?
Oggi lavoriamo con locali che hanno una visione chiara, come Drink Kong, Retrobottega, Zuma e Tartarughe Bar Bottega. Sono realtà che scelgono qualità, ma anche efficienza. Attività che hanno capito l’importanza dell’ attenzione per il bere bene e che accolgono ospiti sia local che internazionali.
Come funziona il processo produttivo?
Nel nostro laboratorio selezioniamo le materie prime, facciamo ricerca, bilanciamo ogni ricetta. Poi produciamo i fusti che vengono distribuiti ai locali.
L’obiettivo è lavorare sempre di più con la qualità e chi sa riconoscerla, come hotel a cinque stelle, locali sia grandi che piccoli, ma soprattutto offrire un prodotto impeccabile al cliente finale. Siamo in continua evoluzione, a oggi produciamo 2 drink analcolici ( Ginger Beer e Soda al Pompelmo) , 6 drink alcolici ( Spritz, Paloma, Gin Tonic, Mojito, Moscow Mule & Espresso Martini).
Moon Ray è anche un progetto sostenibile?
Assolutamente sì. È sostenibile perché riduce gli sprechi, ottimizza i processi e permette di lavorare meglio. I dipendenti sono sereni e c’è una visione aziendale sana. Pensiamo in grande, ma con i piedi per terra e sempre con il sorriso e voglia di crescere.
Tu sei stato tra i primi a credere nel drink alla spina. Possiamo parlare di pioniere?
Direi di sì, perché quando ho iniziato non era una strada battuta. Ma per me era naturale: volevo un sistema che garantisse qualità e bevibilità costante.
È cambiato anche il cliente?
Tantissimo. Il palato si è evoluto, c’è più consapevolezza. Ma c’è anche un lavoro da fare.
Io ho sempre chiesto ai clienti: “cosa non ti piace bere?”
Perché spesso non è che non ti piace quel cocktail, magari lo hai bevuto male e il suo ricordo lo penalizza. Il gusto va rieducato. Cambia. Anche appunto, per esperienze passate.
Il ruolo del barman oggi qual è?
Fondamentale. Il mio maestro parlava del Martini come “cocktail della domanda”: vodka o gin? oliva o limone? Ma io mi sono chiesto: perché solo il Martini? Tutti i cocktail sono della domanda.
Cosa dovrebbe fare un buon barman?
Avere curiosità. Capire chi ha davanti. Chiedere al cliente cosa ha fatto durante la giornata, entrare in relazione. Non è solo tecnica. Certo, devi saper fare un cocktail perfetto. Ma devi anche saperlo offrire nel modo giusto.
E in una frase, cos’è Moon Ray?
È semplice: fare le cose fatte bene.
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