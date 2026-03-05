Libri Come 2026: tre giorni di dialogo sulla democrazia all’Auditorium

Torna a Roma, dal 20 al 22 marzo 2026, il festival del libro e della letteratura, tre giorni dedicati alla riflessione sulle parole, sulle idee e sul ruolo della lettura nella società contemporanea. L’edizione 2026 assume come filo conduttore la parola “Democrazia”, tema centrale del dibattito pubblico e punto di partenza per testimonianze, saggi, dialoghi e narrazioni. La Capitale si prepara così ad accogliere lettori, studiosi e visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero.
Il festival Libri Come – Festival del libro e della letteratura 2026 si svolge negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sede ideale per un appuntamento culturale di questa portata. Progettato da Renzo Piano e intitolato nel 2020 al maestro Ennio Morricone, il complesso è gestito dalla Fondazione Musica per Roma e ospita anche l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel tempo è diventato uno dei principali poli culturali europei, un luogo che unisce architettura, musica e arti, e che si conferma cornice perfetta per il festival.
La XVII edizione ribadisce il valore di un appuntamento capace di riunire voci italiane e internazionali in un contesto unico. Il programma propone incontri rivolti a pubblici di tutte le età, con particolare attenzione alle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi sul significato contemporaneo della democrazia. La lettura e il pensiero critico restano al centro di un percorso che mira a favorire dialogo, consapevolezza e confronto sulla società attuale. L’Auditorium si trasforma così in una piazza aperta, dove scrittori e lettori si incontrano e dove la riflessione si intreccia con il desiderio di cambiamento. Le conversazioni spaziano dalla saggistica alla narrativa, dalla geopolitica alla filosofia.
La partecipazione al festival offre l’occasione di ascoltare figure di rilievo del panorama culturale internazionale e di approfondire temi legati alla partecipazione civica, alla responsabilità collettiva e all’ascolto. Tra gli ospiti italiani annunciati compaiono Daria Bignardi, Maurizio de Giovanni, Giordano Bruno Guerri, Antonella Lattanzi, Valerio Magrelli, Enrico Mentana, Giada Messetti, Tommaso Pincio, Zerocalcare e Roberto Vecchioni. Tra gli ospiti stranieri sono attesi, tra gli altri, Steffen Kopetzky, Phoebe Greenwood e Tahar Ben Jelloun.
L’edizione 2026 è prodotta dalla Fondazione Musica per Roma e curata da Michele De Mieri, Rosa Polacco e Mario Sinibaldi. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale dell’Auditorium.auditorium.com. . Gli incontri e le iniziative in calendario offrono strumenti di conoscenza e approfondimento, esplorando la parola “Democrazia” dalle sue radici greche fino alle sfide del presente, intesa non solo come principio politico, ma come pratica di partecipazione, consapevolezza e condivisione.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.