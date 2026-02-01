La stagione 2004 di Formula 1 rappresenta uno dei capitoli più straordinari nella storia del motorsport. In quell’anno irripetibile, Michael Schumacher conquistò 13 vittorie su 18 gare, guidando una Ferrari F2004 destinata a diventare un’icona assoluta di prestazioni, affidabilità e perfezione tecnica. Oggi, quel dominio leggendario rivive in una forma completamente nuova grazie al set LEGO® Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher (11375), un modello da esposizione pensato per adulti, collezionisti e appassionati di Formula 1.
Il set LEGO Icons 11375 permette di ricreare in scala la monoposto che ha segnato un’epoca. Composto da 735 pezzi, il modello offre un’esperienza di costruzione coinvolgente e ricca di dettagli, ideale per chi desidera portare a casa un frammento della storia Ferrari.
La vettura è dotata di: sterzo funzionante, per aggiungere realismo alla replica. Pneumatici slick scanalati con la scritta Bridgestone Potenza stampata. Motore V10 dettagliato, fedele al cuore pulsante della F2004 originale. Cockpit rifinito, ricreato con cura per rispecchiare la monoposto reale. Ogni elemento è progettato per catturare l’essenza della vettura che dominò il mondiale 2004, rendendo il modello un pezzo da esposizione di grande impatto visivo.
Il set include un espositore dedicato con statistiche stampate della vettura, perfetto per valorizzare il modello una volta completato. A questo si aggiunge un secondo espositore in stile podio, pensato per la minifigure inclusa nel set.
La confezione contiene infatti anche la minifigure di Michael Schumacher, completa di: casco da pilota, trofeo del vincitore, podio da esposizione con immagine stampata e una citazione del sette volte campione del mondo. Questi elementi trasformano il set in un vero oggetto commemorativo, celebrando non solo la macchina, ma anche il pilota che l’ha resa immortale.
Il LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher è un’idea regalo ideale per: Collezionisti di memorabilia F1, Fan della Ferrari, Appassionati di modellismo, Adulti che desiderano un set premium da esposizione. Con dimensioni finali di 7 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza, il modello si adatta perfettamente a scaffali, vetrine e spazi dedicati al motorsport.
L’esperienza di montaggio è arricchita dall’app LEGO Builder, che permette di: visualizzare il modello in 3D, ruotarlo e ingrandirlo durante la costruzione, tenere traccia dei progressi, accedere alle istruzioni digitali passo passo. Un supporto moderno che rende la costruzione ancora più intuitiva e coinvolgente.
Il set si inserisce nella gamma LEGO dedicata alla Formula 1, che comprende altri modelli (venduti separatamente) pensati per adulti, bambini e famiglie. Una linea dinamica che permette di ricreare un vero paddock in mattoncini e vivere l’emozione delle corse anche a casa.
Disponibilità e prezzo: Il LEGO Icons Ferrari F2004 Michael Schumacher (11375) è disponibile in preordine a 89,99 euro, con rilascio previsto per il 1° marzo 2026. Un prezzo competitivo per un set premium che unisce storia, passione e qualità costruttiva.
