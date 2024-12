L’Amazfit T-Rex 3, il top per gli sport invernali e il monitoraggio della salute durante lo sport

Con l’inverno ormai alle porte, è il momento di prepararsi al meglio con un alleato affidabile per affrontare tutte le sfide della stagione. L’Amazfit T-Rex 3, con le sue 14 modalità dedicate agli sport invernali, tra cui snowboard, sci alpino, sci di fondo e biathlon, è il compagno ideale per chi ama vivere appieno la magia delle piste innevate. Grazie agli aggiornamenti periodici, Amazfit garantisce che il T-Rex 3 continuerà a migliorare e ad aggiungere nuove modalità per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di sport invernali.

Lo sci d’alpinismo entrerà ufficialmente nella famiglia olimpica durante i prossimi Giochi Invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo. Gli appassionati di sport invernali potranno provare la nuova modalità sportiva “Sci Alpinismo” dell’Amazfit T-Rex 3 già prima, grazie all’aggiornamento previsto per dicembre. Lo sci alpinismo diventerà il quattordicesimo sport invernale monitorato dall’Amazfit T-Rex 3, che già registra attività come snowboard, biathlon, sci alpino e sci di fondo.

Ecco le caratteristiche invernali che offre l’Amazfit T-Rex 3:

Resistenza a temperature estreme

Design robusto

Batteria potente

Modalità Guanti

Cartografia avanzata

GPS avanzato

Resistenza alle basse temperature

L’Amazfit T-Rex 3 è stato progettato per chi non ama i compromessi e non teme le condizioni meteorologiche estreme. Che si tratti di caldo torrido (+70 gradi Celsius) o di gelo polare (-30 gradi Celsius), l’Amazfit T-Rex 3 funziona senza problemi.

Design e materiali

Lo smartwatch è composto da una struttura con ponte speciale e lunetta frontale in acciaio inossidabile per protegge l’orologio dagli urti contro superfici dure. Mentre il display è protetto da Corning Gorilla Glass, resistente ai graffi. Inoltre, lo smartwatch è impermeabile e ha una luminosità massima di 2000 nit, infatti, i dati sullo schermo sono chiaramente visibili anche sotto la luce solare intensa, migliorando il comfort durante attività come sci o snowboard.

Lunga durata della batteria

Con una capacità di 700 mAh e il sensore PPG di quinta generazione, l’orologio può funzionare per circa 3 settimane con una singola carica, o per un’intera giornata con il GPS attivato.

Modalità guanti

Lo schermo dell’Amazfit T-Rex 3 risponde al tocco anche indossando guanti (spessore massimo 2 mm). Inoltre, il T-Rex 3 grazie alla tecnologia Zepp Flow, permette anche il controllo vocale! Basta dire di cosa si ha bisogno e l’orologio lo esegue.

Display AMOLED ampio e luminoso, permette una facile lettura dele mappe e i dati di allenamento, anche in pieno sole

Mappe gratuite delle piste da sci

L’Amazfit T-Rex 3, come altri modelli recenti della linea Amazfit, offre migliaia di mappe gratuite delle piste da sci! Con l’ultimo aggiornamento, supporta oltre 15.000 mappe in tutto il mondo, di cui almeno 5.000 gratuite relative a stazioni sciistiche europee. Offre anche funzioni di navigazione, inclusa la “navigazione inversa” per facilitare il ritorno al punto di partenza.

GPS preciso e informazioni accurate sull’altitudine

Un altro aspetto fondamentale per gli sport è la precisione del GPS. In primo luogo, per la sicurezza, secondariamente un GPS preciso fornisce dati dettagliati sulla distanza percorsa e sulla velocità. L’Amazfit T-Rex 3, come altri modelli della stessa linea, è dotato di un’antenna a doppia banda, che garantisce una geolocalizzazione molto accurata e resistente alle interferenze, con misurazioni precise della velocità durante le discese sugli sci.

Specifiche tecniche: Colori: Onice, Lava Dimensioni (senza base di frequenza cardiaca): 48.5×48.5×13.75mm Peso (senza cinghia): 68.3g Materiale del corpo: Stainless steel bezel Polymer middle frame Pulsanti:4 Certificazione di apnea: Certificazione EN13319, ISO 6425, GB/T 18828 per l’apnea fino a 45 metri Display Materiale: AMOLED

Misurare :1.5″

Risoluzione 480×480 Schermo tattile Vetro Gorilla Glass Capacità della batteria 700 mAh (valore nominale) Metodo di ricarica: Base di ricarica magnetica Durata teorica della carica Circa 3 ore Scenario di utilizzo tipico Durata della batteria: Fino a 27 giorni Scenario di utilizzo intenso Durata della batteria: Fino a 13 giorni Modalità risparmio batteria Durata della batteria: Fino a 40 giorni Durata della batteria in modalità orologio: Fino a 81 giorni Modalità GPS precisa: Fino a 42ore Modalità GPS a risparmio energetico: Fino a 72 ore Modalità GPS a lunga durata della batteria: Fino a 114 ore Durata massima della batteria GPS: Fino a 180 ore Modalità bassa temperatura (GPS acceso):Fino a 28 ore Modalità bassa temperatura (GPS disattivato): Fino a 32 giorni Salute Sensore biometrico BioTracker™ PPG: (supporta l’ossigeno nel sangue) Movimento Sensore di accelerazione Sensore giroscopico Sensore geomagnetico Altimetro barometrico Sensore di luce ambientale Sensore di temperatura Posizionamento Sistemi di posizionamento a doppia banda e 6 satelliti Connessione WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2, BLE Altro Microfono Supporto Motore Motore lineare Cinghia Materiali: Silicone liquido Larghezza: 22mm Dimensioni minime e massime del polso: 145mm-210mm Fibbia: Fibbia ad ardiglione classica Imballaggio Smartwatch (cinturino standard incluso), base di ricarica magnetica (senza cavo USB Type-C), manuale di istruzioni Dispositivi supportati Android 7.0 e versioni successive, iOS 14.0 e versioni successive Applicazione Applicazione Zepp

Caratteristiche sportive Modalità Sportive: 177 Riconoscimento intelligente di: 25 movimenti di allenamento della forza 8 movimenti sportivi: Creazione del modello Modelli di allenamento (tramite l’app Zepp); Allenamento a intervalli (tramite l’orologio) Supporto avanzato per la corsa Modalità Track Run Correzione intelligente della traiettoria Pacer virtuale Collegamento a dispositivi di allenamento periferici Cintura per la frequenza cardiaca Misuratore di potenza per la corsa Misuratore di potenza per il ciclismo Tachimetro per il ciclismo Misuratore di cadenza per il ciclismo Allenatore sportivo Zepp Coach™ Stato di allenamento PeakBeats™ Sincronizzazione con app di fitness di terze parti20 Strava adidas Running komoot Rivivi Google Fit Apple Salute Comodità sportiva Trasmissione in diretta dei dati sportivi21 Trasmissione in diretta delle indicazioni di svolta I dati sportivi rimangono sullo schermo Pausa condizionale Caratteristiche della salute Monitoraggio 24 ore su 24 Frequenza cardiaca Saturazione di ossigeno nel sangue Livello di stress Misurazione manuale Frequenza cardiaca Saturazione dell’ossigeno nel sangue Livello di stress Misurazione con un tocco Monitoraggio della qualità del sonno Fasi del sonno (incluso REM) Pisolini diurni Programma del sonno Qualità della respirazione durante il sonno Punteggio del sonno Sistema di valutazione della salute PAI Esercizio di respirazione Supporto trattenere il respiro (scaricabile dall’app Zepp) Test per trattenere il respiro (scaricabile dall’app Zepp) Promemoria sulla salute Frequenza cardiaca anormalmente alta e bassa Basso livello di ossigeno nel sangue Alto livello di stress Sollecita a eseguire esercizi di respirazione per ridurre lo stress L’altitudine sollecita il test dell’ossigeno nel sangue

