La Superluna del Castoro, stasera 05/11/25 una Luna piena grandissima

Qualche anno fa, proprio in un mercoledì di novembre, il cielo ci ha regalato uno degli spettacoli più affascinanti: la Superluna del Castoro. Era il 5 novembre, e secondo gli esperti, quella fu la Superluna più grande dell’anno. Questo fenomeno si verifica quando la Luna piena coincide con il punto della sua orbita più vicino alla Terra, rendendola visibilmente più grande e luminosa. Un evento che oggi si ripeterà, stesso giorno ma – in realtà – ad un orario differente che non ci permetterà di ammirarla nel momento della sua massima grandezza….ma andiamo con ordine.
Nel 2022, ad esempio, la Superluna del Castoro ha raggiunto il suo apice nel tardo pomeriggio, ed è stata particolarmente visibile in Francia e in gran parte dell’Europa. Molti appassionati hanno atteso il tramonto per ammirare il satellite con le sue sfumature aranciate, rivolgendosi verso est per coglierne la bellezza.
Sebbene le Superlune non siano rarissime – nel 2022 ne abbiamo avute diverse – ogni occasione è unica. Durante quelle notti, la Luna diventa così luminosa da oscurare le stelle più deboli, costringendo gli astronomi a dedicarsi esclusivamente al nostro satellite. È un momento in cui la scienza si ferma per contemplare la poesia del cielo.
Oggi alle ore 14:20 la Luna sarà piena, circa 9 ore prima del suo passaggio al perigeo, cioè il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita, a soli 356.832 km da noi (contro una distanza media di poco più di 384.000 km). Questa coincidenza tra Luna piena e perigeo è comunemente definita “Superluna”, un termine privo di valore scientifico ma sicuramente affascinante. In queste occasioni la luna apparirà fino al 6% più grande e circa il 13% più luminoso rispetto ad una normale Luna Piena. Per osservarla comunque nella sua massima grandezza – in Italia -bisogna aspettare il tramonto per ammirare la luna con le sue sfumature arancioni. Basta guardare verso est per osservare il nostro satellite
Come osservarla:
- Scegli un luogo buio e alto: anche se la Superluna è visibile dalle città, un punto panoramico lontano dall’inquinamento luminoso ne esalta i dettagli.
- Porta con te un binocolo o un telescopio: anche un semplice binocolo può rivelare crateri e rilievi lunari che a occhio nudo sfuggono.
- Scatta una foto: smartphone e fotocamere possono immortalare il momento, ma per immagini davvero nitide, meglio usare obiettivi dedicati.
Il significato della “Luna del Castoro”
Il nome “Luna del Castoro” ha radici antiche. Le tribù native americane, che vivevano in armonia con i cicli naturali, davano un nome a ogni luna piena dell’anno. Novembre era il mese in cui i castori erano più attivi nella costruzione delle loro dighe, e per questo la luna di quel periodo veniva associata a loro. Alcuni storici ritengono che fosse anche un segnale per iniziare la caccia, prima che i fiumi ghiacciassero.
Ci sarà un’altra Superluna, il 05/12/2025, questa denominata: “Superluna Fredda”.
