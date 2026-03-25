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impastatrice Pasta Fresca di Marcato, per le feste, compagna ideale

impastatrice Pasta Fresca di Marcato, per le feste, compagna ideale

25 Marzo 2026 Attualità, Cucina Nessun commento

Con l’arrivo della Pasqua, momento dedicato alla convivialità e alle ricette della tradizione, l’impastatrice Pasta Fresca di Marcato si conferma un alleato prezioso in cucina. Pensata per la preparazione della pasta fresca e degli impasti duri o semiduri – come pizza, pane e biscotti – permette di affrontare con semplicità anche i menù più ricchi delle feste.

Dalla sfoglia fatta in casa per lasagne e cannelloni, perfetti da abbinare a ingredienti primaverili come ricotta, spinaci e asparagi o ai più classici ragù di carne, fino alla preparazione del pane, Pasta Fresca accompagna ogni fase della cucina pasquale. La sua versatilità la rende ideale anche per gli impasti dolci: pastiere, crostate e torte della tradizione possono essere realizzate con facilità e rifinite grazie agli accessori Marcato, come il tagliapasta Pastawheel e le tortiere – alte, basse o specifiche per crostate. Non manca lo spazio per la creatività: i biscotti fatti in casa, da ritagliare con stampini primaverili come il fiore, diventano un pensiero goloso per gli ospiti o il punto di partenza per una divertente caccia al tesoro in giardino.

Compatta, multifunzione e sorprendentemente intuitiva, Pasta Fresca consente di ottenere un impasto perfetto in soli tre minuti, lavorando fino a 500 grammi di farina e 250 grammi di parte liquida per volta. Il motore elettrico garantisce risultati impeccabili senza fatica, restituendo un composto elastico, omogeneo e di media densità, proprio come quello ottenuto con una lavorazione manuale esperta. Anche chi è alle prime armi può contare su prestazioni elevate e una precisione costante, aprendo la strada a infinite preparazioni dolci e salate con un risultato professionale direttamente a casa.

  • IMPASTATRICE MULTIUSO: Veloce, compatta per realizzare pasta fresca fatta in casa, e non solo! Impasta pane, pizza e biscotti in pochissimo tempo. In soli 3 minuti lavora 500g di farina con lo stesso risultato che si otterrebbe a mano: un impasto compatto, elastico e omogeneo.
  • 3 ACCESSORI PER PASTA FRESCA INCLUSI: E possibile montare su Pasta Fresca gli accessori con i quali preparare, nell’atmosfera conviviale della propria cucina, ottimi tagliolini, spaghetti, fettuccine e sfoglie.
  • MATERIALI PER USO ALIMENTARE: Pasta Mixer è realizzato in ABS e Policarbonato per alimenti. Per garantire l’assenza di polveri metalliche nocive alla salute I rulli degli accessori sono in lega di alluminio anodizzato e i pettini e i raschiatori in resina polimerica.
  • FACILE DA PULIRE: Tutte le parti possono essere facilmente smontate per un’accurata pulizia, non dovrai preoccuparti di nulla.
  • MADE IN ITALY: Marcato produce da sempre in Italia, avvalendosi di processi produttivi sostenibili, nel rispetto dell’ambiente e della salute. La ricerca in costante evoluzione, l’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia, i materiali innovativi e l’attenzione per i dettagli, hanno dato vita ad una gamma di prodotti versatili, funzionali e di altissima qualità.

Gli accessori in dotazione permettono inoltre di realizzare con facilità lasagne, fettuccine e tagliolini, mentre una gamma di accessori opzionali amplia ulteriormente le possibilità, consentendo di preparare anche bigoli, capellini, spaghetti, trenette e pappardelle.

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Anna Laura Mincio

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