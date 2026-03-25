impastatrice Pasta Fresca di Marcato, per le feste, compagna ideale

Con l’arrivo della Pasqua, momento dedicato alla convivialità e alle ricette della tradizione, l’impastatrice Pasta Fresca di Marcato si conferma un alleato prezioso in cucina. Pensata per la preparazione della pasta fresca e degli impasti duri o semiduri – come pizza, pane e biscotti – permette di affrontare con semplicità anche i menù più ricchi delle feste.
Dalla sfoglia fatta in casa per lasagne e cannelloni, perfetti da abbinare a ingredienti primaverili come ricotta, spinaci e asparagi o ai più classici ragù di carne, fino alla preparazione del pane, Pasta Fresca accompagna ogni fase della cucina pasquale. La sua versatilità la rende ideale anche per gli impasti dolci: pastiere, crostate e torte della tradizione possono essere realizzate con facilità e rifinite grazie agli accessori Marcato, come il tagliapasta Pastawheel e le tortiere – alte, basse o specifiche per crostate. Non manca lo spazio per la creatività: i biscotti fatti in casa, da ritagliare con stampini primaverili come il fiore, diventano un pensiero goloso per gli ospiti o il punto di partenza per una divertente caccia al tesoro in giardino.
Compatta, multifunzione e sorprendentemente intuitiva, Pasta Fresca consente di ottenere un impasto perfetto in soli tre minuti, lavorando fino a 500 grammi di farina e 250 grammi di parte liquida per volta. Il motore elettrico garantisce risultati impeccabili senza fatica, restituendo un composto elastico, omogeneo e di media densità, proprio come quello ottenuto con una lavorazione manuale esperta. Anche chi è alle prime armi può contare su prestazioni elevate e una precisione costante, aprendo la strada a infinite preparazioni dolci e salate con un risultato professionale direttamente a casa.
- IMPASTATRICE MULTIUSO: Veloce, compatta per realizzare pasta fresca fatta in casa, e non solo! Impasta pane, pizza e biscotti in pochissimo tempo. In soli 3 minuti lavora 500g di farina con lo stesso risultato che si otterrebbe a mano: un impasto compatto, elastico e omogeneo.
- 3 ACCESSORI PER PASTA FRESCA INCLUSI: E possibile montare su Pasta Fresca gli accessori con i quali preparare, nell’atmosfera conviviale della propria cucina, ottimi tagliolini, spaghetti, fettuccine e sfoglie.
- MATERIALI PER USO ALIMENTARE: Pasta Mixer è realizzato in ABS e Policarbonato per alimenti. Per garantire l’assenza di polveri metalliche nocive alla salute I rulli degli accessori sono in lega di alluminio anodizzato e i pettini e i raschiatori in resina polimerica.
- FACILE DA PULIRE: Tutte le parti possono essere facilmente smontate per un’accurata pulizia, non dovrai preoccuparti di nulla.
- MADE IN ITALY: Marcato produce da sempre in Italia, avvalendosi di processi produttivi sostenibili, nel rispetto dell’ambiente e della salute. La ricerca in costante evoluzione, l’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia, i materiali innovativi e l’attenzione per i dettagli, hanno dato vita ad una gamma di prodotti versatili, funzionali e di altissima qualità.
Gli accessori in dotazione permettono inoltre di realizzare con facilità lasagne, fettuccine e tagliolini, mentre una gamma di accessori opzionali amplia ulteriormente le possibilità, consentendo di preparare anche bigoli, capellini, spaghetti, trenette e pappardelle.
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