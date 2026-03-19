Il Tiramisù : dolce iconico italiano ora anche da passeggio

Abbiamo seguito tutti con entusiasmo i successi delle olimpiadi invernali, ma anche i momenti di convivialità sui social e tra le vittorie italiane c’è stata anche quella della gastronomia. Atleti conquistati e rifocillati dai nostri piatti e in particolar modo conquistati da un dolce famoso nel mondo: il tiramisù.
Un dessert che conquista tutti e non una semplice chiusura del pasto, ma racconto, identità, una ricetta semplice trasformato in icona. Le sue origini, spesso contese tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, trovano però uno dei loro riferimenti più solidi a Treviso, dove negli anni Settanta prende forma quella che ancora oggi è considerata la ricetta originale. Un dolce nato in un’Italia che stava cambiando, fatta di trattorie, manualità e intuizioni felici, capace di attraversare decenni e confini senza perdere la sua anima.
È proprio da questo cuore pulsante che oggi prende vita un progetto che ha il sapore del ritorno alle origini, ma con uno sguardo contemporaneo. Dal ristorante Le Beccherie, luogo simbolo e culla riconosciuta del tiramisù, nasce infatti uno spazio interamente dedicato al dessert che ha fatto la storia. Un’operazione culturale, prima ancora che gastronomica, che restituisce centralità a una ricetta diventata nel tempo patrimonio universale.
Il “Tiramisù Le Beccherie” non è soltanto un nuovo format, ma una vera e propria esperienza immersiva, costruita attorno alla versione originale del dolce, quella ideata agli inizi degli anni Settanta da Alba Campeol e dal maestro pasticcere Roberto “Loli” Linguanotto. Qui, ogni cucchiaio è un ritorno a quel gesto iniziale, a quell’equilibrio perfetto tra savoiardi, crema al mascarpone e caffè che ha conquistato il mondo.
“Qui è nato il vero Tiramisù, qui abbiamo la vera storia da raccontare, offrendo un’esperienza unica che coniuga la prelibatezza degli ingredienti e l’eredità cultural-gastronomica di questo territorio, un patrimonio che affonda le proprie radici già nella prima metà del ’900”, racconta Paolo Lai, alla guida del ristorante e del nuovo spazio dedicato.
Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni e che trova conferma anche nel riconoscimento ufficiale arrivato nel 2010 da parte dell’Accademia Italiana della Cucina, che ha certificato Le Beccherie come casa natale del tiramisù. Un passaggio fondamentale per consolidare un’identità che oggi si traduce in un progetto più ampio.
“Abbiamo voluto dare forza al brand de ‘Le Beccherie’, universalmente riconosciuto quale casa natale del vero Tiramisù”, sottolinea Sergio Buongiovanni, co-proprietario del gruppo. E aggiunge: “Questa eccellenza completa la qualità della ristorazione già offerta con il ristorante attiguo, ma era giusto che il dolce trovasse un proprio spazio, coerente e stabile, senza rinunciare alla sua qualità artigianale”.
Il tiramisù, dunque, esce dal ruolo di comprimario per diventare protagonista assoluto. “Siamo un unicum autentico, proprio quello che ‘Bepo’ Maffioli non esitò a definire il Tiramisù legittimo – prosegue Buongiovanni –. Intendiamo quindi valorizzare il significato e l’eredità di un prodotto che fino a oggi è stato considerato laterale, ma che racchiude in sé enormi potenzialità di crescita”.
E i numeri raccontano una verità semplice: il tiramisù non conosce crisi. Ogni giorno, decine e decine di richieste arrivano anche fuori dagli orari canonici del ristorante, spesso da viaggiatori internazionali alla ricerca di autenticità, ma anche da clienti business e appassionati che desiderano concedersi un momento di dolcezza proprio nel luogo in cui tutto è iniziato.
Il nuovo spazio, progettato dallo Studio Verdura, si muove su una linea elegante e contemporanea, pensata per accogliere degustazioni, momenti di approfondimento e vere e proprie esperienze didattiche. Gli ospiti possono assistere a sessioni di show cooking guidate da maestri pasticceri, imparando i segreti di una ricetta che, nella sua apparente semplicità, richiede precisione e rispetto delle materie prime.
Non manca una dimensione più versatile, capace di dialogare anche con il mondo degli eventi e degli incontri aziendali, trasformando il tiramisù in un elemento di convivialità e narrazione condivisa. E per chi desidera portare con sé un frammento di questa storia, è possibile scegliere tra diversi formati, incluso quello “da passeggio”: il Lingotto, pensato per un consumo informale ma sempre fedele alla ricetta originale.
In un panorama gastronomico spesso proiettato verso la sperimentazione estrema, questo progetto rappresenta un ritorno consapevole all’essenza. Perché innovare, a volte, significa semplicemente ricordarsi da dove si è partiti. E nel caso del tiramisù, quel punto di partenza ha un indirizzo preciso, una storia autentica e, oggi, anche uno spazio dedicato a custodirla e raccontarla.
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