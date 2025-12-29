Il 3 gennaio iniziano i Saldi invernali 2026

Nemmeno il tempo di archiviare il Black Friday che il calendario commerciale propone già un nuovo appuntamento attesissimo. Non è il Natale, ma quel periodo che lo segue immediatamente e che, per molti, rappresenta il vero inizio dell’anno: i saldi invernali 2026. A Roma e nel Lazio c’è già una data ufficiale, e l’attesa cresce tra negozi, vie dello shopping e centri commerciali pronti a riempirsi di offerte che spaziano dalla moda alla tecnologia, dall’arredo al lifestyle.
Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Roma e nel Lazio:
La Regione Lazio ha confermato che i saldi invernali partiranno sabato 3 gennaio 2026. L’annuncio è arrivato dall’assessorato regionale alle Attività produttive, dopo il via libera della Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Come da normativa, è vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi. Significa che dal 3 dicembre 2025 fino al giorno dell’inizio ufficiale non dovrebbero comparire sconti anticipati o offerte “mascherate”, una misura pensata per tutelare i consumatori e garantire condizioni eque tra gli esercizi commerciali.
I primi giorni restano i più gettonati per chi cerca la scelta migliore di taglie e modelli, mentre nelle settimane successive gli sconti tendono ad aumentare, a fronte però di una selezione più ridotta. A Roma, oltre alle grandi catene di via del Corso, via Cola di Rienzo e dei centri commerciali, saranno protagoniste anche le boutique indipendenti dei quartieri storici: Monti, Prati, Trastevere e il Rione Regola, dove la tradizione sartoriale incontra il design contemporaneo.
Sebbene la tendenza nazionale sia quella di uniformare le date, ogni regione mantiene una propria autonomia. Ecco una panoramica delle principali città:
- Milano e Lombardia – Tradizionalmente allineate al Lazio, i saldi dovrebbero partire anch’essi il 3 gennaio. Il Quadrilatero della Moda si prepara come sempre a un afflusso di visitatori italiani e stranieri.
- Torino e Piemonte – Avvio previsto per i primi giorni di gennaio, con particolare attenzione alle vie centrali come via Roma e via Garibaldi.
- Firenze e Toscana – Le botteghe artigiane dell’Oltrarno e i negozi del centro storico si confermano tra le mete più ricercate.
- Napoli e Campania – Via Toledo, il Vomero e il centro storico si preparano a un mese di grande movimento, con saldi che spesso attirano anche turisti.
- Venezia e Veneto – Le calli si riempiono di visitatori in cerca di occasioni, soprattutto nel settore moda e calzature.
La storia dei SALDI:
I saldi, così come li intendiamo oggi, sono un’invenzione relativamente recente. Le prime forme di vendite straordinarie risalgono agli anni ’30, quando alcuni grandi magazzini italiani iniziarono a proporre ribassi stagionali per smaltire le rimanenze. Ma è solo nel 1960 che il concetto di “saldi” viene regolamentato, con norme che stabiliscono periodi precisi e criteri di trasparenza.
L’obiettivo era duplice, aiutare i commercianti a liberarsi delle scorte stagionali e offrire ai consumatori la possibilità di acquistare a prezzi più accessibili. Da allora, i saldi sono diventati un vero e proprio rito collettivo, un appuntamento fisso che segna l’inizio e la fine delle stagioni commerciali. Già la parola “saldo” deriva dal latino solidus, che significa “solido”, “intero”, “completo”. Nel linguaggio commerciale, il termine ha assunto il significato di “pagamento definitivo” o “chiusura di un conto”. Da qui l’idea di “saldo” come prezzo ribassato per chiudere una stagione o smaltire le rimanenze.
In italiano, l’uso moderno del termine si diffonde nel Novecento, parallelamente alla nascita dei grandi magazzini e delle prime campagne di sconti organizzate.
L’inizio dei saldi è anche il momento ideale per verificare la convenienza di quanto proposto. Gli acquisti vanno fatti con prudenza. Gli esperti suggeriscono tre passaggi fondamentali:
- Conoscere il prezzo originario del prodotto.
- Verificare la percentuale di sconto dichiarata.
- Controllare il prezzo finale e confrontarlo con altri negozi o online.
Diffidare degli sconti “troppo belli per essere veri” resta una regola d’oro.
