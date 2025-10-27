Healthspan: vivere più a lungo, ma soprattutto meglio

Negli ultimi anni è cambiato il modo di intendere il concetto di benessere. Vivere a lungo non è più l’unico obiettivo: ciò che davvero conta è vivere bene, mantenendo energia, lucidità mentale e una buona qualità della vita. È questo il principio alla base dell’healthspan, ovvero la durata degli anni vissuti in salute. Tra i fattori più efficaci per prolungare questa fase c’è l’attività fisica, che rappresenta un vero elisir per il corpo e per la mente.
Fare esercizio regolarmente riduce il rischio di molte patologie croniche, sostiene il buon funzionamento degli organi e migliora la salute cerebrale, potenziando memoria e concentrazione. Dopo i 60 anni, muoversi diventa un alleato prezioso non solo per restare in forma, ma anche per nutrire la propria vitalità e ritrovare equilibrio interiore. L’attività fisica, se svolta con costanza e misura, aiuta a sentirsi più forti, sereni e presenti a sé stessi, rafforzando la percezione di benessere complessivo.
L’allenamento su misura per i Senior
Per chi ha superato i 60 anni, l’attività fisica deve essere pensata in modo personalizzato, adattandosi ai ritmi e alle esigenze di ciascuno. Gli esperti dell’Aspria Harbour Club di Milano, punto di riferimento per il fitness e il relax in zona San Siro, hanno sviluppato programmi dedicati ai senior, con l’obiettivo di accompagnare ogni persona verso un benessere completo, fisico e mentale.
“L’obiettivo principale dell’allenamento – spiega Riccardo Gentile, personal trainer presso il Club – è preservare la salute generale, la funzionalità del corpo e la qualità della vita, mantenendo un equilibrio psicofisico ottimale. Per ottenere risultati concreti, è fondamentale adattare ogni attività alle caratteristiche individuali, tenendo conto di eventuali limitazioni o patologie.”
Un piano di allenamento efficace include esercizi per la forza, la flessibilità, l’equilibrio e la coordinazione, tutti elementi essenziali per mantenere il corpo agile e ridurre il rischio di cadute o infortuni. Le sessioni vengono costruite in modo graduale e controllato, iniziando con movimenti dolci e mirati per poi incrementare l’intensità nel tempo. Anche attività come yoga, pilates o tai chi possono contribuire a migliorare la mobilità e favorire il rilassamento mentale.
Presso l’Aspria Harbour Club, il fitness diventa un’esperienza condivisa e piacevole, grazie a un’ampia proposta di corsi pensati per i senior: lezioni dolci da seduti, attività ispirate alla danza classica come la Senior Barre, o percorsi di movimento consapevole che aiutano a riscoprire la connessione tra corpo e mente. Muoversi, in questo contesto, non è solo un atto di cura verso la salute, ma un modo per vivere pienamente, stringere nuove relazioni e ritrovare la propria energia vitale ogni giorno.
