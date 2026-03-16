Gru per recupero persone e movimentazione carichi in spazi confinati: cosa prescrive la legge

La movimentazione di persone e carichi in spazi confinati rappresenta una delle attività lavorative più complesse e rischiose all’interno del settore della sicurezza industriale e della gestione delle emergenze.
Quando si parla di spazi confinati, ci si riferisce a quegli ambienti caratterizzati da accesso limitato, ventilazione insufficiente e potenziali pericoli derivanti dalla presenza di sostanze nocive, gas tossici o mancanza di ossigeno.
In questi contesti, l’utilizzo di attrezzature specializzate come le gru diventa fondamentale per garantire l’incolumità dei lavoratori e l’efficienza operativa delle attività di soccorso e recupero.
La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro pone una serie di requisiti specifici per l’impiego di gru destinate al recupero di persone e alla movimentazione di carichi in ambienti confinati.
Comprendere quali sono gli obblighi legali, le certificazioni necessarie e le caratteristiche tecniche indispensabili rappresenta un elemento essenziale tanto per i datori di lavoro quanto per i responsabili della sicurezza e per i professionisti che operano in questo ambito delicato.
Nel corso di questa guida esamineremo in dettaglio la legislazione applicabile, le normative tecniche di riferimento e le caratteristiche che distinguono un’attrezzatura idonea da un’installazione non conforme alle disposizioni vigenti.
Il Quadro Normativo e gli Obblighi Legislativi
La regolamentazione delle attività lavorative in spazi confinati affonda le sue radici nella consapevolezza che tali ambienti comportano rischi particolarmente elevati per la salute e l’incolumità dei lavoratori.
La legislazione italiana ed europea ha sviluppato nel corso dei decenni un articolato sistema di norme e disposizioni, ognuna delle quali mira a prevenire incidenti, tutelare la sicurezza dei dipendenti e garantire l’impiego di attrezzature adeguate.
La comprensione del contesto normativo rappresenta il primo passo verso una gestione responsabile e consapevole di queste attività critiche.
La Normativa Italiana di Riferimento
In Italia, il principale riferimento normativo per la sicurezza sul lavoro è rappresentato dal Decreto Legislativo numero 81 del 2008, comunemente noto come Testo Unico sulla Sicurezza, che ha consolidato e unificato una precedente frammentazione di norme sparse in diversi provvedimenti legislativi.
Questo decreto dedica particolare attenzione agli ambienti confinati e agli spazi ristretti, stabilendo che i datori di lavoro devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire l’accesso non autorizzato a questi luoghi e per ridurre i rischi derivanti dalle caratteristiche intrinseche di tali ambienti.
In particolare, l’articolo 121 del Testo Unico fornisce disposizioni specifiche per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento dell’aria, richiedendo una serie di accorgimenti preventivi e operativi che devono essere implementati prima dell’inizio di qualsiasi attività.
Parallelamente, gli articoli da 70 a 74 del Decreto Legislativo 81/2008 riguardano l’utilizzo e la manutenzione delle attrezzature di lavoro, incluse le gru, stabilendo che ogni equipaggiamento deve essere sottoposto a verifiche periodiche, manutenzione regolare e deve possedere le certificazioni appropriate.
Inoltre, il decreto introduce l’obbligo della formazione specifica per gli operatori che lavorano in questi contesti, nonché della nomina di figure responsabili della pianificazione e del coordinamento delle attività rischiose.
La normativa italiana rimanda inoltre alle norme tecniche europee, in particolare alle serie UNI EN, che forniscono specifiche dettagliate per la progettazione, la costruzione e la verifica delle attrezzature.
Gli Standard Europei e le Normative Tecniche
Oltre al quadro legislativo italiano, le norme europee svolgono un ruolo cruciale nello stabilire i requisiti tecnici delle attrezzature utilizzate negli spazi confinati.
La norma EN 13157 rappresenta uno dei principali riferimenti tecnici europei in merito ai sistemi di protezione dall’impatto di carichi sospesi, stabilendo i criteri di sicurezza per gru e attrezzature di sollevamento in generale.
Questa norma definisce i carichi massimi ammissibili, le velocità di movimento consentite, i sistemi di frenatura richiesti e le distanze di sicurezza minime che devono essere mantenute durante le operazioni di movimentazione.
La serie EN 14502, invece, affronta specificamente le questioni relative ai sistemi portatili e agli equipaggiamenti di protezione individuale utilizzati nelle attività di accesso a corda e recupero da altezza. Questa documentazione normativa è particolarmente rilevante quando le operazioni in spazi confinati comportano movimenti verticali, come nel caso del recupero di persone da pozzi, cisterne o cavità sotterranee.
Inoltre, la norma EN ISO 4413 stabilisce i requisiti per le operazioni di sollevamento in condizioni generali, mentre la EN 60204-32 affronta gli aspetti relativi ai comandi di sicurezza e ai sistemi di controllo delle attrezzature di movimentazione meccanica.
Certificazioni e Documenti Obbligatori
Ogni gru destinata al recupero di persone e alla movimentazione di carichi in spazi confinati deve essere corredata di una serie di certificazioni e documenti che attestino la conformità rispetto alle normative vigenti.
In primo luogo, la gru deve possedere la marcatura CE, la quale rappresenta una dichiarazione da parte del costruttore dell’attrezzatura secondo cui il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute stabiliti dalle direttive europee applicabili.
La marcatura CE non è facoltativa, bensì obbligatoria per qualsiasi attrezzatura di lavoro immessa sul mercato europeo, e la sua assenza rappresenta una chiara violazione della normativa.
Accanto alla marcatura CE, il costruttore deve fornire la dichiarazione di conformità, un documento formale che attesta il rispetto dei requisiti normativi durante la fase di progettazione e produzione dell’attrezzatura.
Tale dichiarazione deve essere redatta conformemente ai moduli previsti dalle direttive europee e deve riportare i riferimenti alle norme tecniche utilizzate come base per la progettazione.
Inoltre, il proprietario della gru deve assicurare il mantenimento della conformità tramite una regolare manutenzione e sottoposizione a verifiche periodiche, le cui modalità e frequenze sono stabilite dall’articolo 71 del Testo Unico sulla Sicurezza, che richiede una verifica periodica almeno una volta ogni dodici mesi, o con frequenza maggiore qualora previsto dalla valutazione dei rischi.
Un elemento aggiuntivo di fondamentale importanza è il libretto di istruzioni del costruttore, redatto nella lingua della nazione in cui la gru viene utilizzata, il quale deve contenere informazioni dettagliate circa il funzionamento, la manutenzione, le procedure di sicurezza e le limitazioni d’uso dell’attrezzatura.
Questo documento rappresenta uno strumento essenziale per gli operatori e per i responsabili della sicurezza al fine di garantire l’impiego corretto della gru e di prevenire situazioni di pericolo derivanti da utilizzi inadeguati o non previsti dal progettista.
Caratteristiche Tecniche e Requisiti di Sicurezza Specifici
La scelta di una gru appropriata per operazioni in spazi confinati non può essere basata esclusivamente su considerazioni di convenienza economica o disponibilità immediata dell’attrezzatura.
Al contrario, la selezione deve fondarsi su una attenta valutazione dei rischi specifici dell’ambiente confinato in questione, delle modalità operative previste e delle caratteristiche tecniche che l’equipaggiamento deve possedere per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.
Le gru destinate a questo tipo di applicazioni devono possedere una serie di particolari accorgimenti e funzionalità che le differenziano significativamente dai sistemi di sollevamento convenzionali utilizzati in ambito industriale standard.
Sistemi di Protezione e Meccanismi di Sicurezza Integrati
Una gru impiegata nel recupero di persone in spazi confinati deve essere dotata di una molteplicità di sistemi di protezione che intervengono automaticamente in caso di anomalie o situazioni di emergenza.
In primo luogo, il sistema di frenatura rappresenta uno dei componenti più critici, in quanto deve essere in grado di bloccare il carico in sospensione entro tempi brevissimi qualora venga a mancare l’energia di alimentazione della gru o qualora l’operatore rilasci i comandi di controllo.
Questi freni devono essere di tipo multi freno, ovvero devono prevedere la presenza di più elementi frenanti indipendenti gli uni dagli altri, in modo da garantire una continuità della funzione di sicurezza anche in caso di guasto di un singolo componente.
Abbiamo chiesto a Pegaso Anticaduta, azienda leader del settore nel fornire soluzioni innovative per la sicurezza in spazi confinati, quali sono le principali caratteristiche che deve avere una gru per spazi confinati per essere conforme alle vigenti normative di sicurezza.
L’azienda ha indicato i seguenti elementi essenziali:
- Presenza di un dispositivo di fine corsa sia in salita che in discesa, con meccanismo di arresto sicuro che impedisca il movimento oltre i limiti consentiti della struttura
- Implementazione di un sistema di controllo della velocità di discesa, denominato argano a velocità controllata, che limita automaticamente la velocità di calata anche in assenza di forza applicata ai comandi
- Adozione di impianti di backup alimentati a batteria o da altre fonti energetiche indipendenti, capaci di mantenere operativa la gru per il tempo necessario a completare operazioni di emergenza
- Utilizzo di corde o cavi di acciaio certificati, sottoposti a ispezione visiva periodica e a prove di trazione documentate, con fattore di sicurezza minimo non inferiore a cinque
- Integrazione di sistemi di monitoraggio del carico e di allarmi sonori che avvertono l’operatore nel caso di superamento di carichi massimi ammissibili
- Presenza di un sistema di protezione antiurto, particolarmente rilevante in spazi dove l’attrezzatura è collocata in prossimità di strutture fragili o di condotte pericolose
- Meccanismi di sganciamento di emergenza accessibili facilmente anche durante situazioni critiche, in grado di rilasciare il carico in modo controllato
Adattabilità agli Spazi Confinati e Versatilità Operativa
Gli ambienti confinati presentano caratteristiche geometriche e strutturali estremamente variabili, che richiedono gru dotate di una elevata flessibilità e adattabilità rispetto alle applicazioni standard.
Diversamente dalle applicazioni industriali tradizionali, dove le gru sono frequentemente installate in modo permanente su strutture fisse, le attrezzature destinate agli spazi confinati devono spesso essere facilmente trasportabili e montabili in differenti configurazioni secondo le necessità operative specifiche.
Questo implica che la gru deve essere progettata con una struttura modulare e leggera, pur mantenendo la robustezza e l’affidabilità necessarie per operazioni critiche di soccorso e recupero.
La versatilità operativa è altrettanto importante, in quanto una medesima gru deve essere in grado di adattarsi a differenti modalità di utilizzo e a situazioni estremamente varie.
Il recupero di una persona conscia e collaborativa richiede infatti procedure e velocità di movimento completamente differenti rispetto al recupero di un individuo privo di coscienza, ferito o bloccato in una posizione difficile da raggiungere.
Per questo motivo, la gru deve disporre di sistemi di controllo particolarmente raffinati e precisi, che consentono all’operatore di effettuare movimenti lenti e controllati anche quando il carico è caratterizzato da peso significativo.
Inoltre, deve essere possibile collegare alla gru differenti tipologie di attacchi e di dispositivi di ancoraggio, al fine di adattare l’equipaggiamento alle esigenze specifiche di ogni situazione operativa e ai differenti tipi di carico.
Conformità Alle Condizioni Ambientali Critiche e Resistenza
Gli spazi confinati sono caratterizzati da fattori ambientali potenzialmente pericolosi, quali la carenza di ossigeno, la presenza di gas tossici, l’umidità elevata o la temperatura estrema, che comportano requisiti specifici per la gru in termini di materiali e progettazione.
L’equipaggiamento deve essere progettato in modo da resistere a queste condizioni avverse e da non costituire essa stessa una fonte di pericolo aggiuntiva per i lavoratori.
Ad esempio, in ambienti con rischio di esplosione derivante dalla presenza di gas infiammabili o vapori pericolosi, la gru deve essere di tipo antideflagrante, ovvero costruita secondo i criteri stabiliti dalla direttiva ATEX, che regola specificamente l’impiego di attrezzature in atmosfere potenzialmente esplosive.
Inoltre, la gru deve essere realizzata con materiali resistenti alla corrosione e all’ossidazione, in modo da mantenere la propria integrità strutturale anche in ambienti umidi o soggetti a condizioni climatiche sfavorevoli per lunghi periodi.
Le parti metalliche devono essere trattate opportunamente mediante processi di verniciatura, zincatura o utilizzo di acciaio inossidabile, mentre i componenti elettrici e i sistemi di controllo devono essere protetti da schermi o coperture che impediscano il contatto con agenti corrosivi.
La resistenza all’usura rappresenta un ulteriore elemento significativo e determinante, dal momento che gli spazi confinati spesso presentano superfici ruvide, irregolari o taglienti che potrebbero danneggiare le corde o i cavi di supporto durante le operazioni, richiedendo pertanto l’utilizzo di materiali di eccellente qualità e di sistemi di protezione aggiuntivi e affidabili.
Procedure Operative, Manutenzione e Responsabilità Professionale
Indipendentemente dalla qualità e dalla conformità tecnica della gru, l’elemento veramente determinante per la sicurezza delle operazioni in spazi confinati è costituito dalle procedure operative consolidate, dalla manutenzione sistematica e dall’adeguato livello di preparazione del personale coinvolto nell’attività.
La normativa italiana ed europea non si limitano infatti a stabilire caratteristiche tecniche delle attrezzature, ma pongono l’accento sulla necessità di implementare processi organizzativi solidi, basati su ruoli chiaramente definiti, responsabilità ben distribuite e una formazione continua e specializzata per tutti gli operatori.
Pianificazione Operativa e Valutazione Preliminare dei Rischi
Ogni operazione di movimentazione di persone e carichi in spazi confinati deve essere preceduta da una fase di pianificazione accurata e metodica, nella quale vengono identificati, analizzati e quantificati tutti i potenziali rischi associati all’attività specifica.
Questa valutazione dei rischi non rappresenta un mero adempimento burocratico o formale, bensì un processo fondamentale che consente di adottare le misure preventive più appropriate e di selezionare l’attrezzatura più idonea per il contesto specifico.
La valutazione deve considerare una pluralità di fattori interconnessi: la geometria dello spazio confinato e le sue dimensioni, l’accesso e l’uscita disponibili, la composizione chimica dell’atmosfera interna, la presenza di pericoli chimici o biologici, il peso e le dimensioni del carico da movimentare, nonché le condizioni di salute generale e le capacità fisiche della persona da recuperare.
Una volta completata la valutazione dei rischi in tutte le sue componenti, è necessario elaborare un piano dettagliato dell’operazione, nel quale vengono specificate le procedure da seguire passo dopo passo, i ruoli e le responsabilità precisi dei vari soggetti coinvolti, le attrezzature da impiegare e le modalità di utilizzo, i sistemi di comunicazione tra gli operatori, le procedure di emergenza da attivare in caso di criticità, e i tempi previsti per il completamento dell’intervento.
Questo documento deve essere condiviso con tutti i partecipanti all’operazione e deve essere oggetto di una sessione informativa e di coordinamento prima dell’inizio dell’attività vera e propria.
Inoltre, il piano deve prevedere la nomina di una figura centrale responsabile del coordinamento, comunemente denominata responsabile dell’operazione, il quale ha il compito di vigilare costantemente sul rispetto delle procedure stabilite e di intervenire prontamente qualora insorgano situazioni non previste o emergenze impreviste.
Programmi di Manutenzione Preventiva e Ispezioni Sistematiche
La continuità della sicurezza offerta da una gru non è garantita solamente dalla sua corretta progettazione e costruzione iniziale, bensì dipende in misura essenziale dalle attività di manutenzione, ispezione e verifica che vengono condotte durante tutta la vita operativa dell’attrezzatura.
La normativa italiana ed europea richiede che ogni gru sia sottoposta a un programma sistematico e documentato di manutenzione preventiva e a ispezioni periodiche accuratamente pianificate, al fine di identificare precocemente segni di usura, danno o malfunzionamento prima che questi possano compromettere la sicurezza complessiva dell’operazione.
La manutenzione preventiva rappresenta l’insieme delle attività programmate e regolari volte a prevenire il deterioramento accelerato dell’attrezzatura e a mantenerla in condizioni di piena efficienza operativa nel tempo.
Diversamente dalla manutenzione correttiva, che interviene dopo il verificarsi di un guasto e spesso in emergenza, la manutenzione preventiva opera secondo una logica proattiva e lungimirante, individuando e correggendo i problemi prima che essi causino interruzioni delle operazioni o, peggio ancora, situazioni di pericolo per gli operatori.
Un efficace programma di manutenzione preventiva per una gru deve includere controlli regolari di tutti i componenti critici dell’attrezzatura, la lubrificazione sistematica delle parti mobili, la pulizia periodica e la protezione dalle agenti corrosivi e dall’ossidazione, nonché la sostituzione programmata di elementi soggetti a usura naturale nel tempo, come le corde, i cavi e gli elementi di chiusura e di bloccaggio.
La frequenza dei controlli e delle operazioni di manutenzione deve essere determinata sulla base delle specifiche dettagliate fornite dal costruttore della gru e sulla base della valutazione dei rischi specifica dell’operazione e dell’ambiente di lavoro.
In generale, la normativa tecnica europea raccomanda ispezioni visive quotidiane prima dell’utilizzo dell’attrezzatura, ispezioni più approfondite e strumentali mensili o trimestrali a seconda dell’intensità di utilizzo della gru, e ispezioni straordinarie in caso di trasporto della gru da un sito all’altro, modifiche strutturali significative, o ripresa dell’attività dopo lunghi periodi di inattività.
Tutti questi interventi devono essere documentati con estrema cura in un apposito registro di manutenzione, che rimane parte integrante della documentazione tecnica della gru e rappresenta una prova fondamentale della regolare esecuzione degli interventi di mantenimento nel tempo.
Formazione Specializzata del Personale e Competenze Professionali
La formazione del personale che opera in spazi confinati rappresenta un investimento fondamentale nella sicurezza complessiva, poiché consente agli operatori di comprendere pienamente i rischi specifici ai quali sono esposti, di acquisire le competenze tecniche necessarie per l’utilizzo corretto e consapevole delle attrezzature e di sviluppare una cultura della sicurezza consapevole e proattiva all’interno dell’organizzazione.
La normativa italiana richiede che i lavoratori impegnati in operazioni in ambienti confinati ricevano una formazione specifica, aggiornata e verificata, la quale deve coprire sia aspetti teorici che aspetti pratici e deve includere esercitazioni concrete sul campo e simulazioni di scenari critici.
Questa formazione obbligatoria deve affrontare una molteplicità di argomenti interconnessi, quali l’identificazione consapevole e la mitigazione dei pericoli specifici degli spazi confinati, l’utilizzo corretto e l’indossamento dei dispositivi di protezione individuale, l’operazione sicura della gru e degli altri equipaggiamenti di sollevamento impiegati, le tecniche di soccorso e di primo intervento in caso di emergenza, nonché le procedure di comunicazione e di coordinamento efficace tra i membri del team operativo.
Inoltre, è necessario prevedere una formazione specifica e approfondita per i responsabili della sicurezza e per i coordinatori delle operazioni, i quali devono possedere una comprensione ancora più profonda e articolata dei rischi specifici e delle normative applicabili nel contesto di operazione.
La frequenza della formazione deve essere stabilita in funzione dei livelli di rischio presenti e della frequenza con la quale l’operatore è esposto a tali rischi, tuttavia non deve in alcun caso superare i tre anni senza una sessione di aggiornamento significativa e documentata.
Protezione Totale e Compliance Normativa: Gli Elementi Che Salvano Vite
La sicurezza nelle operazioni di recupero di persone e movimentazione di carichi in spazi confinati rappresenta una responsabilità condivisa che richiede l’impegno coordinato di molteplici soggetti e il rispetto scrupoloso della normativa vigente.
La conformità legale non deve essere percepita come un onere burocratico, bensì come un fondamentale investimento nella protezione della vita umana e nella prevenzione di situazioni tragiche.
L’adozione di gru conformi alle normative europee e italiane, l’implementazione di procedure operative rigorose, la manutenzione sistematica dell’attrezzatura e la formazione continua del personale rappresentano gli elementi cardine di un sistema integrato di gestione della sicurezza.
Solo attraverso questa approccio multidimensionale e consapevole è possibile garantire che le operazioni in spazi confinati vengono condotte con il massimo livello di protezione possibile, tutelando i lavoratori e assicurando l’efficienza operativa delle attività di soccorso e recupero in situazioni critiche.
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