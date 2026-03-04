Generazione Noi: l’amicizia per le nuove generazioni

Per quattro adolescenti su dieci, “stare insieme” coincide прежде di tutto con l’amicizia: un territorio fatto di complicità, spensieratezza e condivisione quotidiana. Dopo l’amicizia, i principali contesti in cui sperimentano collaborazione, fiducia e senso di appartenenza sono la scuola, citata nel 22% dei casi, e lo sport, con l’8,8%.
È quanto emerge da “Generazione Noi”, studio promosso da Ringo e sviluppato in collaborazione con Extreme, realtà specializzata nell’analisi strategica delle conversazioni online. L’indagine ha preso in esame oltre 35.000 contenuti in lingua italiana pubblicati su TikTok, Instagram e YouTube.
La ricerca si inserisce nella campagna “Tra di noi c’è più gusto”, con cui Ringo mette al centro il valore delle relazioni tra coetanei e del cosiddetto Terzo Spazio: un luogo, concreto o simbolico, dove gli adolescenti possono costruire identità, autonomia e legami lontano dallo sguardo diretto di adulti e insegnanti.
UN’INDAGINE CHE PARTE DALLE PAROLE PER RACCONTARE LE RELAZIONI
L’analisi utilizza un approccio qualitativo di social listening, fondato su un sistema di ancore semantiche elaborate a partire da slang, formule ricorrenti e codici linguistici tipici dei ragazzi tra i 13 e i 18 anni. Il linguaggio non è soltanto oggetto di osservazione, ma diventa lo strumento principale per comprendere e interpretare le dinamiche relazionali.
Dallo studio emerge anche dove i giovani raccontano oggi il proprio “stare insieme” in rete: TikTok raccoglie il 50% delle conversazioni, Instagram il 49%, mentre YouTube occupa uno spazio marginale. Si tratta di una socialità che passa attraverso contenuti rapidi, visivi e performativi. Su TikTok prevalgono meme, slang e piccoli rituali condivisi; su Instagram il racconto assume un tono più narrativo e descrittivo, fatto di immagini e parole che fissano i momenti vissuti insieme.
AMICIZIA, SCUOLA E SPORT: LE BASI DEL “NOI”
L’amicizia rappresenta il fulcro della collaborazione, soprattutto per le ragazze, che nel 54,2% dei casi la indicano come cuore della propria vita sociale. Tra i ragazzi, invece, la dimensione dello stare insieme si costruisce più spesso attraverso attività comuni e sport, che raggiungono il 49,3%. In questo ambito lo sport non viene percepito tanto come performance individuale, quanto come esperienza collettiva. Le conversazioni hanno un tono prevalentemente positivo e ruotano attorno a quattro elementi chiave: partecipazione attiva, inclusione, continuità nel tempo e orgoglio condiviso.
La scuola, pur essendo meno citata rispetto allo sport, genera un coinvolgimento medio più elevato, con oltre 5.300 like per contenuto. Non viene descritta come semplice istituzione, ma come spazio relazionale in cui il gruppo diventa un sostegno essenziale. Stare con compagni e compagne aiuta prima di tutto ad alleggerire ansie e pressioni, rendendo più gestibili verifiche e cambiamenti. Accanto a questo emerge la dimensione pratica del supporto reciproco, tra studio condiviso e scambio di appunti. La scuola è anche il luogo in cui si costruiscono ricordi comuni, rafforzando il senso di appartenenza.
In questo quadro, anche il cibo assume una funzione sociale concreta: la merenda diventa un rito informale che segna una pausa dalle regole, un momento di libertà e complicità in cui ritrovarsi e parlare.
GAMING E MUSICA: COMUNITÀ OLTRE LO SCHERMO
Il gioco online, che rappresenta il 4,8% delle conversazioni, appare come un ambiente sociale strutturato, fatto di clan, squadre aperte, gergo condiviso e valutazioni delle competenze. L’esperienza digitale non sostituisce l’amicizia, ma la organizza e la rafforza, trasformando l’intrattenimento in occasione di comunità.
Anche la musica, presente nel 3,8% dei contenuti, va oltre il semplice ascolto: diventa immaginario collettivo, sogno condiviso e rito, soprattutto durante eventi live come i concerti. In questo contesto la performance è vissuta come sfida creativa e opportunità di crescita reciproca.
IL LINGUAGGIO DEL “NOI” TRA SLANG E FORMAT
Il modo di raccontare lo stare insieme passa in larga parte dal linguaggio, che funziona come vero e proprio codice identitario. Non si tratta solo di termini di moda, ma di segnali che definiscono appartenenza e riconoscimento reciproco. L’italiano convive con anglicismi, espressioni dal mondo del gaming, riferimenti ai meme e contaminazioni dialettali. Parole come bro, bestie, random, chill o team diventano marcatori di gruppo, mentre hashtag come #fyp o #perte amplificano la visibilità dei contenuti.
Un ruolo rilevante è svolto dal format POV, che consente di narrare situazioni quotidiane in prima persona, trasformandole in micro-storie facilmente riconoscibili. Il linguaggio è sintetico, performativo e comunitario: più che spiegare, mira a far sentire parte di qualcosa. Emoji, vocali allungate ed esclamazioni sostituiscono spesso dichiarazioni esplicite di emozione. Nel complesso emerge una generazione in cui il “noi” precede l’“io”: le parole servono non solo a comunicare, ma a costruire confini e legami.
L’analisi restituisce così l’immagine di adolescenti fortemente orientati alle relazioni, lontani dall’idea di individualismo spesso attribuita ai giovani. Il digitale non sostituisce l’esperienza offline, ma la prolunga e la amplifica: lo stare insieme nasce a scuola, nello sport e nel tempo libero, e trova poi nei social uno spazio di racconto e condivisione.
LABIRINGO: IL TERZO SPAZIO SI FA ESPERIENZA
I risultati dello studio prendono forma concreta in LabiRingo, installazione itinerante che Ringo porterà nelle piazze italiane per offrire a ragazzi e ragazze un’esperienza di gioco condiviso. Si tratta di un Terzo Spazio fisico, pensato come luogo di incontro e collaborazione.
LabiRingo propone un percorso immersivo all’interno di un labirinto composto da prove e obiettivi da superare insieme. Ogni tappa stimola coordinazione, fiducia e lavoro di squadra, trasformando il gioco in esperienza collettiva. Solo attraverso la cooperazione è possibile avanzare e raggiungere l’uscita finale, dove il traguardo viene celebrato. Il labirinto diventa così metafora concreta dello stare insieme: un cammino fatto di scelte condivise e risultati comuni.
Come sottolinea Susanna Catelli, Senior Marketing Manager Ringo, l’obiettivo della campagna è valorizzare i momenti di relazione spontanea tra adolescenti, offrendo spazi in cui crescere attraverso il confronto e la collaborazione, nel rispetto dei linguaggi e dei tempi delle nuove generazioni.
