FORST Souvenir Box Edizione 2025, la birra e l’arte

Questa edizione limitata pone in risalto Birra FORST durante le quattro stagioni: un piacevole viaggio al ritmo della natura, per gli occhi e per il palato. “FORST Souvenir Box”, 12 bottiglie di FORST Kronen da 33 cl, è ora disponibile presso il FORST Shop, nell’online shop FORST e presso selezionati grossisti.
Questa edizione limitata celebra il legame profondo tra Birra FORST e il ritmo delle stagioni, trasformando ogni bottiglia in un piccolo racconto visivo e gustativo. La “FORST Souvenir Box” racchiude dodici bottiglie di FORST Kronen da 33 cl, ciascuna impreziosita da un motivo che evoca un momento dell’anno, come se il tempo stesso scorresse attraverso il vetro e il sapore. È un invito a lasciarsi trasportare in un viaggio sensoriale che accompagna la natura nel suo ciclo, proprio come FORST ha fatto sin dalla sua fondazione nel 1857.
Nel cuore di Lagundo, tra le montagne dell’Alto Adige, FORST ha costruito la sua identità attorno alla purezza della sua sorgente e alla maestria brassicola tramandata da generazioni. La Kronen, protagonista di questa collezione, è una birra che incarna la tradizione: corposa, rotonda, dal colore dorato e con un profumo di malto che si fonde armoniosamente con una delicata nota di luppolo. Ogni bottiglia diventa così non solo un piacere per il palato, ma anche un omaggio alla storia e all’arte birraia che FORST custodisce con orgoglio.
I motivi decorativi della Souvenir Box raccontano momenti emblematici della vita del birrificio: la rinascita primaverile nell’officina, il calore estivo della sala di cottura, l’atmosfera autunnale della sala Gambrinus e il silenzio ovattato dell’inverno attorno alla torre a bulbo. Queste immagini non sono semplici illustrazioni, ma frammenti di una storia che continua a scorrere, stagione dopo stagione, nel segno della qualità e della passione.
Disponibile presso il FORST Shop di Lagundo, online e attraverso selezionati grossisti, questa edizione limitata è molto più di una confezione: è un tributo alla birra dell’Alto Adige, alla sua terra e alla sua gente.
Birra FORST è stata fondata nel 1857 nel cuore di questo pittoresco paesaggio, tra montagne e boschi a Forst/Lagundo. Una sorgente di acqua limpida e pura sgorga dalla montagna sopra il birrificio e, insieme a materie prime selezionate, porta alla produzione di birre speciali di altissima qualità. Tra queste anche FORST Kronen che conquista il palato con i suoi aromi tipici del malto e una delicata nota di luppolo.
