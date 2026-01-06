Falsa ordinanza del Comune di Roma: domani 7 Gennaio 2026 tutti a scuola!

Nel corso del pomeriggio dell’Epifania, mentre su Roma si abbattevano pioggia intensa e forti raffiche di vento, tra i genitori degli studenti ha cominciato a diffondersi una voce insistente: una presunta ordinanza del Comune che avrebbe disposto la chiusura delle scuole per mercoledì 7 gennaio. Il messaggio, inoltrato rapidamente da una chat all’altra e spesso corredato da immagini e documenti in pdf, si è propagato in poche ore in gran parte della città.
A intervenire per chiarire la situazione è stato il Campidoglio, che ha smentito categoricamente la notizia. L’amministrazione comunale ha spiegato che il documento circolato online è falso e che l’ordinanza attribuita al sindaco Roberto Gualtieri non esiste. Le scuole romane, dunque, resteranno aperte e le lezioni si svolgeranno regolarmente. «Si tratta di una comunicazione non autentica – precisano dal Comune –: domani tutti gli istituti della Capitale, di ogni ordine e grado, saranno regolarmente aperti». Restano esclusi soltanto eventuali plessi già interessati da chiusure specifiche per motivi diversi, comunicate direttamente dalle direzioni scolastiche e già note alle famiglie.
La rapida diffusione della falsa ordinanza è stata favorita dal maltempo e dal clima di attesa che si era creato tra i genitori, molti dei quali si aspettavano decisioni straordinarie dopo una giornata particolarmente difficile dal punto di vista meteorologico. Un contesto che ha contribuito a trasformare una notizia infondata in un vero e proprio caso cittadino. Dal Campidoglio arriva infine l’appello a informarsi esclusivamente attraverso i canali ufficiali del Comune e delle scuole, evitando di condividere messaggi e documenti non verificati.
