ExpertBook & ExpertBook Ultra by Asus, la nuova gamma per il Business con AI

ASUS ha scelto il palcoscenico del CES 2026 per svelare la nuova generazione della sua gamma Business, una proposta che punta con decisione sull’intelligenza artificiale per ridefinire la produttività aziendale. Al centro della presentazione spicca l’ExpertBook Ultra, il modello di punta della famiglia ExpertBook, affiancato dai nuovi laptop e desktop delle serie Expert P e B e dalla piattaforma software ASUS MyExpert, pensata per integrare l’IA nei flussi di lavoro quotidiani. L’intera linea è stata progettata per rispondere alle esigenze del lavoro ibrido, con un’attenzione particolare a prestazioni elevate, sicurezza avanzata e sostenibilità.
L’ExpertBook Ultra si presenta come un dispositivo costruito per professionisti che cercano potenza e portabilità senza compromessi. Il design, curato nei minimi dettagli, combina un telaio in lega di magnesio-alluminio lavorato con precisione CNC e rifinito con tecnologia Nano Ceramic, ottenendo un equilibrio tra leggerezza — appena 0,99 kg — e robustezza certificata secondo gli standard militari statunitensi. Nonostante il peso contenuto, il notebook integra una dotazione completa di porte e una batteria da 70 Wh pensata per accompagnare l’utente per un’intera giornata di lavoro.
Sul fronte delle prestazioni, il nuovo processore Intel Core Ultra X9 Series 3 con NPU fino a 50 TOPS porta l’elaborazione AI direttamente nel cuore del dispositivo, permettendo di gestire con fluidità multitasking avanzato e carichi di lavoro complessi. Il sistema di raffreddamento ExpertCool Pro assicura stabilità anche sotto stress, mentre l’esperienza visiva è affidata a un touchscreen OLED tandem 3K protetto da Corning Gorilla Glass, capace di raggiungere i 1400 nit di luminosità HDR. L’audio, potenziato da un sistema a sei altoparlanti con Dolby Atmos, e la tastiera con rivestimento skin‑friendly completano un profilo pensato per un utilizzo professionale intensivo. La sicurezza è garantita dalla piattaforma ExpertGuardian, basata sugli standard NIST SP 800‑193, che protegge il firmware da modifiche non autorizzate e ripristina automaticamente versioni sicure in caso di attacco.
Accanto al modello di punta, ASUS amplia le serie Expert P e B con una nuova generazione di laptop e desktop progettati per aziende di ogni dimensione. La serie Expert P introduce configurazioni basate su processori AMD Ryzen e Intel Core Ultra, pensate per chi necessita di potenza AI e flessibilità sia in ufficio sia in mobilità. I nuovi desktop ExpertCenter P700 Mini Tower offrono prestazioni elevate e funzionamento silenzioso, rispondendo alle esigenze di chi gestisce dataset complessi, contenuti creativi o simulazioni tecniche. La serie Expert B, invece, punta su sicurezza e personalizzazione, con notebook dotati di doppio BIOS, rilevamento delle intrusioni e opzioni biometriche, racchiusi in chassis testati secondo gli standard MIL‑STD‑810H per garantire resistenza e affidabilità anche negli scenari più impegnativi.
A completare l’ecosistema arriva ASUS MyExpert, una piattaforma software che integra in un’unica interfaccia strumenti di collaborazione, generazione di contenuti e gestione intelligente delle attività. Dalla chat AI al Knowledge Hub, dagli strumenti avanzati per la scrittura e la gestione delle email fino alle funzioni di meeting assistiti e ricerca istantanea dei file, MyExpert si propone come un centro operativo capace di semplificare il lavoro quotidiano e migliorare la produttività, mantenendo al tempo stesso elevati standard di protezione dei dati.
Con questa nuova gamma, ASUS conferma la volontà di posizionarsi come protagonista nel settore business, puntando su un’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale e su un design che unisce eleganza, potenza e sicurezza.
