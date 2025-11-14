Now Trending:
Design consapevole. Materiali sostenibili. Scelte che fanno la differenza, Secrid celebra il Green Friday 2025

14 Novembre 2025

Secrid celebra il Green Friday 2025 con due soluzioni plant-based e riciclabili, riaffermando il proprio impegno verso la sostenibilità e proponendo un’alternativa consapevole al tradizionale Black Friday. Il marchio olandese, noto per i suoi portacarte iconici, presenta le linee Miniwallet MIRUM e Bandwallet LIBA, realizzate con materiali vegani e di origine vegetale, pensate per chi desidera coniugare funzionalità, estetica e rispetto per l’ambiente.

Riconosciuta per l’eleganza delle sue soluzioni e per la protezione garantita dal Cardprotector brevettato in alluminio, capace di impedire piegature, rotture e scansioni non autorizzate, Secrid continua a innovare anche nell’utilizzo dei materiali. L’esterno dei portacarte si evolve infatti per abbracciare alternative alla pelle tradizionale, riducendo l’impatto ambientale e aprendo la strada a un design più responsabile.

Con una comunicazione trasparente sull’origine delle materie prime e sulla filiera produttiva, l’azienda illustra nel suo Impact Report 2025 il percorso intrapreso negli anni per sviluppare un’offerta sostenibile, capace di rispondere alle esigenze dei consumatori più attenti. MIRUM®, introdotto nel 2023, è un materiale interamente vegetale e privo di plastica, ottenuto da gomma naturale certificata FSC, scarti agricoli, oli vegetali e pigmenti naturali e minerali. Viene modellato su tessuto di cotone intrecciato senza l’uso di colle, riducendo in modo significativo le emissioni di CO₂ rispetto alla pelle convenzionale. Completamente naturale, può essere riciclato in nuovo MIRUM® o reintegrato nella terra, rappresentando per Secrid un traguardo importante nella ricerca di un’alternativa durevole e sostenibile alla pelle, capace di limitare le emissioni legate all’allevamento e al processo energivoro della concia.

Accanto a MIRUM®, Secrid propone LIBA® Smart, un materiale vegano che segna un ulteriore passo verso il design circolare. Realizzato con il 30% di TPU riciclato, riduce l’impiego di risorse vergini ed è completamente riciclabile e impermeabile, confermando la volontà del marchio di sviluppare soluzioni innovative e responsabili.

La filosofia sostenibile di Secrid si riflette anche nell’approccio “care & repair”: grazie a oltre 1.400 punti di assistenza nel mondo, l’azienda offre supporto per riparare i segni di usura più comuni e mette a disposizione, al momento dell’acquisto, un kit che consente di intervenire direttamente a casa sui meccanismi del Cardprotector.

