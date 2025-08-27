Container District ridefinisce il concetto di spazio con un nuovo modulo bar a Sorrento

Container District, realtà specializzata nella progettazione e produzione di container a uso abitativo e commerciale, firma il nuovo bar container del So’ Lifestyle Hotel, struttura esclusiva del gruppo Royal Group a Sorrento.
In Container District, il processo di lavorazione dei moduli container inizia con una visione: trasformare idee innovative in spazi vivibili e funzionali. Questo viaggio creativo si articola in diverse fasi, ciascuna fondamentale per garantire che ogni modulo rifletta perfettamente le esigenze e i desideri del cliente.
Nel cuore del Parco dei Principi, all’interno della proprietà del So’ Lifestyle Hotel, Container District ha realizzato un innovativo bar container posizionato a bordo piscina, all’interno di un incantevole giardino mediterraneo. Questo spazio è dedicato al beverage e al soft lunch,
pensato per offrire agli ospiti un’esperienza di relax e gusto in un ambiente originale e funzionale.
recentemente installato presso il So’ Lifestyle Hotel, esclusiva struttura del gruppo Royal Group, situata all’interno del Parco dei Principi a Sorrento.
Il progetto utilizza un container marino ISO standard da 20 piedi, realizzato in acciaio corten con finiture interne bianco-verde smeraldo scuro. L’unità è stata allestita internamente con banchi frigo, macchina per la produzione di ghiaccio, lavabicchieri e postazione cocktail,
oltre a un impianto di illuminazione a LED custom e un’insegna luminosa a LED esterna, per garantire visibilità e atmosfera anche nelle ore serali. La modularità e il design personalizzato consentono un’installazione rapida e un adattamento flessibile al contesto dell’hotel.
«Con questo progetto vogliamo dimostrare come il container possa diventare un elemento di design innovativo, capace di unire funzionalità ed estetica in un contesto esclusivo come quello del So’ Lifestyle Hotel» Marcello Pellegrini, founder di Container District e progettista del bar container.
I moduli food sono progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore della somministrazione alimentare. Questi container offrono uno spazio versatile e completamente attrezzato per la preparazione e la vendita di cibo, sia per eventi temporanei che per attività permanenti. Con un design originale, materiali di alta qualità e soluzioni personalizzate, i moduli food garantiscono un’esperienza gastronomica eccezionale per clienti e operatori nelle più disparate possibilità realizzative.
Container District: Innovazione e Passione
Nata nel 2023, Container District rappresenta l’unione di creatività e competenza tecnica nel campo del design e della costruzione con moduli container. Impegnati nella creazione di spazi distintivi, uniamo funzionalità, estetica e sostenibilità per plasmare il tuo ambiente ideale.
