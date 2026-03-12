Ciao Enrica…

È scomparsa questa mattina, all’età di 76 anni, Enrica Bonaccorti, figura poliedrica della televisione e dello spettacolo italiano, conduttrice, autrice, attrice e voce inconfondibile di un’epoca. La sua morte segna la conclusione di una carriera durata oltre mezzo secolo, attraversata da trasformazioni culturali, linguaggi televisivi in evoluzione e un rapporto costante, quasi simbiotico, con il pubblico.
Negli ultimi mesi Bonaccorti aveva raccontato con grande lucidità e coraggio la sua battaglia contro un tumore al pancreas. La diagnosi, resa pubblica nel settembre 2025 attraverso un messaggio sui social, aveva immediatamente suscitato un’ondata di affetto. A gennaio 2026, ospite di Verissimo, aveva parlato apertamente della malattia, spiegando che il tumore non era operabile e descrivendo il difficile periodo iniziale, segnato da paura e isolamento, prima di trovare la forza di condividere la sua esperienza. Quel racconto, privo di retorica e intriso di una sincerità rara, aveva colpito profondamente il pubblico.
Una carriera tra teatro, televisione e scrittura
Nata nel 1949 in Liguria, cresciuta in diverse città italiane seguendo gli spostamenti del padre, ufficiale di polizia, Enrica Bonaccorti sviluppò presto una sensibilità artistica che la portò, alla fine degli anni Sessanta, a trasferirsi a Roma. Qui entrò nel mondo del teatro, venendo scritturata da Domenico Modugno: un incontro decisivo, che la vide non solo attrice ma anche autrice di testi musicali. Da quella collaborazione nacquero brani entrati nella storia della canzone italiana, come La lontananza e Amara terra mia, testimonianza della sua capacità di fondere parola e sentimento con naturalezza.
Negli anni Ottanta e Novanta divenne uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Programmi come Pronto, chi gioca? e soprattutto la prima edizione di Non è la Rai la consacrarono come conduttrice capace di unire ironia, ritmo e una spontaneità che la rendeva immediatamente familiare agli spettatori. Parallelamente continuò a scrivere, a recitare, a sperimentare linguaggi diversi, costruendo una carriera che sfuggiva alle etichette.
Il legame con Renato Zero
Tra le relazioni professionali e affettive che hanno segnato la sua vita, quella con Renato Zero occupa un posto speciale. I due si conobbero negli anni Settanta, in un ambiente artistico romano vivace e in continua trasformazione. Li univa una sensibilità affine: l’attenzione per la parola, la teatralità, la capacità di raccontare le fragilità umane senza giudizio.
Bonaccorti collaborò più volte con Zero come autrice e confidente artistica, e il loro rapporto, pur non sempre sotto i riflettori, rimase saldo nel tempo. Negli ultimi anni, il cantante aveva più volte ricordato pubblicamente l’importanza di Enrica nel suo percorso, definendola una “compagna di visioni”, una presenza capace di comprendere la sua poetica con rara profondità.
Il loro ultimo incontro pubblico risale al grande concerto-evento di Renato Zero, quando l’artista avendola riconosciuta tra il pubblico, interruppe il concerto per salutare l’amica già provata dalla malattia ma determinata a esserci – volle partecipare per salutarlo e sostenerlo. Fu un momento di forte emozione: Zero la cinse in un lungo abbraccio silenzioso, mentre il pubblico le tributava un applauso affettuoso. Lei, con la sua consueta ironia, scherzò sulla propria fragilità fisica, trasformando un istante intimo in un gesto di condivisione collettiva. Quel saluto, oggi, assume il valore di un commiato simbolico.
La notizia della sua morte ha suscitato un’immediata ondata di cordoglio. Sui social, colleghi e spettatori hanno ricordato la sua intelligenza, la sua ironia, la sua cultura mai ostentata. Il profilo del Nuovo IMAIE ha scritto: “Volto, voce, ironia, intelligenza e naturalezza. Per tanti anni sei entrata nelle nostre case così. Colta, mai banale. Ci mancherai”. Simona Ventura l’ha definita “un esempio di coraggio”, mentre Antonella Clerici l’ha ricordata come una “donna dai mille talenti e regina del mezzogiorno”. Anche Mara Venier ha condiviso un messaggio affettuoso, sottolineando la sua eleganza umana prima ancora che professionale.
Con Enrica Bonaccorti se ne va una protagonista autentica della televisione italiana, una donna che ha attraversato decenni di cambiamenti senza mai perdere la propria identità. La sua voce – nelle canzoni, nei programmi, nelle interviste – resta come traccia di un modo di fare spettacolo in cui cultura e leggerezza potevano convivere. E il suo rapporto con artisti come Renato Zero testimonia quanto la sua presenza abbia inciso, spesso in modo silenzioso ma profondo, nella storia dello spettacolo italiano.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.