Choco Italia a Tivoli: tra storia, sapori e tradizione (07-09/11/25)

Dal 7 al 9 novembre, Piazza Giuseppe Garibaldi a Tivoli si trasformerà in un crocevia di profumi, colori e dolcezze grazie al ritorno di Choco Italia, la fiera del cioccolato artigianale e delle specialità dolciarie italiane. Un appuntamento ormai atteso, che ogni anno coinvolge migliaia di visitatori e che, sin dal suo debutto nel 2021, ha attraversato centinaia di città del Centro-Sud e le più rinomate località balneari, portando con sé un viaggio sensoriale tra le eccellenze del gusto.
Organizzata dall’Associazione Allestimento Fiere in collaborazione con Italia Eventi, e con il patrocinio del Comune di Tivoli, dell’UNOE e dell’Associazione The Chocolate Way, la manifestazione si conferma come un evento itinerante a ingresso libero, pensato per tutta la famiglia. L’orario di apertura, dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, permette di vivere l’esperienza in ogni momento della giornata.
Saranno 7 le regioni italiane protagoniste del mercatino di Choco Italia a Matera, tra cui proprio il Lazio. Dalla grande tradizione dell’Umbria, un’azienda perugina proporrà dolci sfere al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e le praline in vari gusti. Sarà il Molise a proporre macarons, cioccolato senza glutine, senza lattosio e – novità di quest’anno – i cioccolatini al latte di bufala. Dalla Campania giungeranno dolci della tradizione, tanto miele biologico in diverse tipologie e specialità al miele. Immancabili la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate, così come i cremini colorati, i cioccolatini cremosi con ripieni diversi, tra cui alla Strega di Benevento e alla mela Annurca, ed il cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti. Dall’Agro nocerino sarnese un’antica dolceria porterà con sé biscotti, torroni e cioccolato e mostaccioli morbidi e ripieni, mentre da Portici tanti gusti di buon cioccolato artigianale. Made in Molise le praline ed i cioccolatini ripieni che arriveranno da Campobasso. Prodotta in Calabria la liquirizia e i tanti prodotti che ne derivano, tra cui liquori e caramelle. Praline, cioccolato artigianale e scorzette di agrumi arriveranno, invece, dalla Sicilia. Da provare anche il kürtőskalács, la bontà dolce della Transilvania che porta in giro per il mondo il gusto ungherese.
Accanto alle delizie gastronomiche, il programma propone attività culturali e laboratori didattici. La Fabbrica culturale europea del cioccolato, curata dai maestri perugini, offrirà ogni giorno un percorso interattivo sulla storia e la lavorazione del cacao, coinvolgendo gli studenti degli istituti locali e tutti i curiosi. Esperienze come “Diventa cioccolatiere per un giorno” e “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato” arricchiscono l’offerta con momenti di condivisione e creatività.
A rendere l’atmosfera ancora più festosa, sabato e domenica il Teatro Nazionale dei Burattini di Mauro Apicella porterà in scena Pulcinella e altri personaggi della tradizione, regalando sorrisi e divertimento.
Choco Italia non è solo gusto, ma anche impegno sociale. L’iniziativa “La Sana Merenda” promuove una corretta alimentazione e sostiene progetti solidali attraverso la degustazione di pane fresco locale accompagnato da crema spalmabile artigianale.
Dopo Tivoli, il tour proseguirà toccando Orvieto, Arezzo e Cava de’Tirreni, chiudendo una stagione che ha saputo unire cultura, artigianato e passione per il cioccolato. Un viaggio che continua a raccontare, tappa dopo tappa, il lato più dolce dell’Italia.
Per informazioni: 338.6157844 – 380.1863475
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.