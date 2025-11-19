Carlo Verdone “Sindaco di Roma per un giorno”: l’omaggio che richiama Alberto Sordi

Roma ha reso omaggio a Carlo Verdone nel giorno del suo 75esimo compleanno con un gesto che resterà nella memoria collettiva: la consegna della fascia tricolore e la nomina simbolica a “Sindaco di Roma per un giorno”. L’iniziativa, voluta dal primo cittadino Roberto Gualtieri, ha avuto luogo a Palazzo Senatorio, dove l’attore e regista è stato accolto dagli applausi dei fan e dalla banda della Polizia locale. Visibilmente emozionato, Verdone ha confessato di essersi commosso già al mattino, pensando ai suoi genitori e al loro insegnamento di amore e ironia verso la città. “Tanto, soprattutto oggi. Stamattina mi sono svegliato e qualche lacrima mi è venuta, ma il mio pensiero è andato ai miei genitori”, ha dichiarato rispondendo a una giornalista che gli chiedeva se si sentisse amato dalla sua città.
La giornata ha rappresentato un momento di forte legame tra Roma e uno dei suoi narratori più autentici. Verdone ha sempre raccontato la capitale attraverso una comicità “disillusa”, capace di partire dalla realtà quotidiana per riderci sopra, restituendo un ritratto ironico e affettuoso del popolo romano. Un linguaggio che lo pone in continuità con Alberto Sordi, il grande attore che nel 2000, in occasione del suo 80esimo compleanno, ricevette la stessa onorificenza dal sindaco Francesco Rutelli. Verdone ha ricordato con affetto alcune conversazioni con Sordi, citando la battuta con cui l’attore commentò la sua nomina: “Io sindaco manco per tre ore. Una cosa tremenda. Portatemi a letto”. Un ricordo che ha suggellato idealmente il passaggio di testimone tra due figure che hanno saputo raccontare Roma con ironia e profondità.
La nomina di Sordi non aveva valore istituzionale, ma rappresentava un riconoscimento della città al suo “cittadino illustre”. Era un modo per celebrare non solo la carriera cinematografica, ma anche il ruolo di narratore della romanità, capace di incarnare vizi e virtù del popolo romano con uno sguardo critico e affettuoso.
Accanto alla commozione non sono mancati i momenti di leggerezza. “Ora ti comando”, ha scherzato Verdone rivolgendosi a Gualtieri subito dopo aver ricevuto la fascia. Ma la giornata non si è limitata alla cerimonia: l’attore ha partecipato anche a una seduta di giunta, approvando due memorie di indirizzo. La prima riguarda l’apertura di un punto di odontoiatria e psicologia sociale a Tor Bella Monaca, frutto di un accordo tra la Regione Lazio e l’Università “La Sapienza”, che offrirà cure gratuite alle persone in difficoltà economiche. La seconda introduce nuove misure a sostegno delle librerie romane, presidio culturale fondamentale per la città.
Il compleanno di Verdone si è così trasformato in un evento che ha unito emozione, ironia e impegno civile. Un tributo che non celebra soltanto la carriera di un artista, ma anche il suo ruolo di interprete autentico dell’anima di Roma, capace di raccogliere l’eredità di Alberto Sordi e di restituirla alle nuove generazioni.
