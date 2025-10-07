Antela: l’oasi urbana di Prati dove Natale Giunta incontra la mixology d’autore

I The Giornalisti cantavano di sognare una “pioggia tropicale” e Roma è anche questo, si riscopre tropicale — almeno a Prati.
Tra i palazzi eleganti e i ritmi cittadini, è nato Antela, un giardino urbano dove la cucina di Natale Giunta incontra l’arte della mixology in un dialogo elegante e contemporaneo. Un rifugio verde che trasforma il cortile dell’NH Collection Roma Centro (via dei Gracchi 332) in un’oasi di gusto e relax, dove profumi di mare, sushi e Sicilia si fondono sotto luci soffuse e foglie verdi. In un quartiere che brulica di uffici e routine quotidiana, si apre un mondo a parte: un giardino urban jungle pensato come un piccolo eden metropolitano, dove il ritmo della città si attenua tra piante rigogliose, luci dorate e dettagli dal design sofisticato.
Gli interni, vestiti di nero e oro, alternano eleganza e carattere: un contrasto che racconta l’anima di Antela, sospesa tra classicità e audacia contemporanea.
Il locale conta quasi 100 coperti tra sala, patio e zona aperitivo, perfetta per chi ama sorseggiare un drink all’aperto tra un gioco di ombre e riflessi di vetro.
Dietro i fornelli, la firma è quella di Natale Giunta, già protagonista di Oro Bistrot, che con Antela porta a Roma l’anima raffinata del suo ristorante palermitano City Sea.
Qui la Sicilia non è solo un ricordo, ma una materia viva, interpretata con sensibilità cosmopolita. Il risultato è una carta che parla di mare, colori e contrasti: dai crudi di pesce e il gambero rosso di Mazara al Risotto con gambero rosso crudo, ricci di mare e lime, fino ai Ravioli di coniglio con funghi cardoncelli e tartufo nero.
Non mancano incursioni creative, come lo Spaghetto con latte di cocco al limone, crumble di olive e nocciole tostate — un viaggio sensoriale tra Mediterraneo e Oriente.
La cucina è aperta fino a tarda sera, ma anche il pranzo ha il suo fascino: un lunch veloce e gourmet, con bun, insalate e piatti selezionati, pensato per chi vuole eleganza anche in pausa lavoro. E dal 21 settembre, il weekend si colora di un brunch dolce e salato a buffet, per un nuovo rituale domenicale nel cuore di Prati.
Accanto alla cucina, il cocktail bar è un mondo a sé. Al timone, Daniele Zandri, professionista di lungo corso, firma la drink list “Ad Hoc”, un viaggio liquido tra citazioni latine e mixology moderna.
“Memento audere semper”, “Alea iacta est”, “Repetita iuvant”: ogni cocktail diventa una massima da assaporare, dove il gusto si intreccia con la filosofia. Otto proposte alcoliche, quattro analcoliche e una serie di classici reinterpretati, rigorosamente senza coloranti artificiali.
Il bar, con doppia postazione indoor e outdoor, apre dalle 16 fino a mezzanotte — ma è al tramonto che mostra il suo lato più magnetico, quando le luci del giardino si accendono e la città resta fuori, distante e ovattata. La carta dei vini, curata da Giorgia Capriotti, racconta una selezione sartoriale: pochi nomi, ma scelti con cura, dalle grandi etichette come Tignanello e Guado al Tasso a piccoli produttori naturali e macerati, in un racconto che unisce rigore e curiosità. Da novembre, Antela si animerà anche di musica dal vivo e DJ set, confermando la sua vocazione a diventare un nuovo punto d’incontro tra gusto, suono e atmosfera. Più che un ristorante o un cocktail bar, Antela è un’esperienza immersiva: un giardino che profuma di Sicilia e si muove al ritmo di Roma, dove ogni dettaglio — dal piatto al bicchiere — racconta una storia di equilibrio tra radici e modernità.
Un luogo pensato per chi ama i sapori autentici ma cerca un rifugio contemporaneo, elegante e un po’ segreto.
Antela – NH Collection Roma Centro
Via dei Gracchi 332, Roma (accesso indipendente)
Tel. 342 522 8850
www.antelarestaurant.it
