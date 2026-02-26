A Sanremo IL PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO CANTA INSIEME A LAURA PAUSINI “HEAL THE WORLD”

Il Piccolo Coro dell’Antoniano parteciperà questa sera alla terza serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo, sul palco del Teatro Ariston, nella diretta di Rai 1 condotta da Carlo Conti, che è anche direttore artistico dello Zecchino d’Oro. Le bambine e i bambini dell’Antoniano affiancheranno Laura Pausini, co-conduttrice del Festival, nell’esecuzione di “Heal the World”, il celebre brano composto da Michael Jackson nel 1992, simbolo di un messaggio universale di pace, speranza e responsabilità verso il futuro delle nuove generazioni.
La canzone nasce come un invito universale a “rendere il mondo un posto migliore” per l’intera umanità. L’attenzione, come sempre, è per i più piccoli. Hai bambini. Jackson li considera i primi beneficiari di un mondo più giusto e, al contempo, i custodi del futuro. “Heal the World” diventa così un invito a proteggere la loro innocenza e a garantire loro un domani migliore, un tema ricorrente nella poetica dell’artista.
La formazione corale, diretta da Margherita Gamberini e composta da cinquantanove voci, includerà anche una rappresentanza del Piccolo Coro di Caivano, iniziativa sostenuta dal Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano–Opere Francescane.
Fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano, ha espresso il proprio ringraziamento alla Rai, a Carlo Conti e a Laura Pausini per l’opportunità di tornare al Festival, sottolineando il valore simbolico di portare sul palco un inno alla pace interpretato dalle voci dei bambini. Ha ricordato come la musica richiami all’ascolto attento dei più piccoli, nei cui sogni si costruisce il futuro comune.
Margherita Gamberini ha evidenziato l’intenso lavoro preparatorio svolto nelle ultime settimane insieme ai piccoli coristi, ringraziando il maestro Paolo Carta e il team di Laura Pausini per la collaborazione. Ha confermato che i bambini sono pronti e che l’esibizione sarà un momento di forte emozione condivisa.
Questa partecipazione rappresenta la terza presenza del Piccolo Coro dell’Antoniano al Festival di Sanremo, che ha contribuito a ispirare lo Zecchino d’Oro, spesso definito “il Sanremo dei Piccoli”. Le precedenti apparizioni risalgono al 2017, in occasione della terza serata dell’edizione condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi, e al 2018, quando il coro fu invitato da Lo Stato Sociale, insieme a Paolo Rossi, per interpretare “Una vita in vacanza” nella serata dei duetti.
