Il Dirigibile Goodyear torna a solcare i cieli d’Europa

Quanti di noi ricordano che nei cieli della nostra città, di tanto in tanto, si vedeva quel pallone da rugby gigante con la scritta Goodyear nera sorvolare silenziosamente monumenti e palazzi. Quanti di noi ci sarebbero voluti salire. Sarebbe stata un’esperienza indimenticabile poter fluttuare, silenziosamente sopra le bellezze storiche e naturali della nostra terra. Sull’autostrada Roma-Firenze c’è ancora ben visibile il punto di partenza e atterraggio, dove spesso il dirigibile era ancorato, e i sogni di bambino volavano con lui.
Ora la notizia che il dirigibile Goodyear tornerà a solcare i cieli europei con il lancio del tour Europa 2026, riportando una delle icone più riconoscibili dell’aviazione nel cuore del motorsport internazionale. Goodyear Tire & Rubber Company ha annunciato oggi l’inizio del nuovo tour, che accompagnerà alcuni dei principali appuntamenti del Campionato mondiale endurance FIA (WEC), riaffermando il legame storico tra il marchio e le grandi competizioni.
La Goodyear è stata per molti anni il brand che forniva le coperture anche per la massima formula. Purtroppo questa notizia è bella a metà. Il dirigibile tornerà, ma solo nelle località ove si svolgeranno le competizioni dell’endurance e non nelle nostre città come il tempo che fu.
La prima apparizione stagionale del Goodyear Blimp è prevista sopra la gara inaugurale del WEC, dove offrirà al pubblico una prospettiva aerea spettacolare del circuito e dell’azione in pista. Da decenni il dirigibile è sinonimo di grandi eventi sportivi e rappresenta un simbolo del patrimonio di Goodyear nel mondo delle corse. La sua presenza alle tappe selezionate del campionato permetterà ai tifosi di vivere un’esperienza ancora più immersiva, osservando dall’alto le fasi più emozionanti del weekend.
“Il dirigibile Goodyear è uno dei simboli più iconici delle corse”, ha dichiarato Jan-Piet van Kesteren, Managing Director EMEA e Chief Sales Officer EMEA Consumer. “Vederlo volare sopra i circuiti del WEC è sempre un momento speciale per gli appassionati. Siamo entusiasti di riportarlo nei cieli europei e di condividere questa esperienza con il pubblico delle corse in tutta la regione.”
Il tour 2026 coincide con un anno particolarmente significativo per Goodyear in Europa, che celebra i 75 anni di attività in Lussemburgo. Oltre a essere un polo produttivo strategico, il Paese ospita il secondo centro di innovazione Goodyear, l’unico al di fuori degli Stati Uniti, da cui nascono tecnologie e collaborazioni che alimentano alcune delle competizioni motoristiche più prestigiose al mondo.
Il ritorno del dirigibile in Europa offre anche l’occasione per ricordare la lunga storia del Goodyear Blimp nei cieli italiani. Le sue prime apparizioni risalgono agli anni Ottanta, quando sorvolò eventi sportivi e località iconiche come Milano, Roma e la Riviera ligure, diventando rapidamente un’attrazione per il pubblico. Negli anni Novanta e Duemila il dirigibile tornò più volte in Italia in occasione di manifestazioni automobilistiche e appuntamenti internazionali, contribuendo a consolidare il suo status di simbolo popolare e immediatamente riconoscibile. L’ultima presenza significativa risale al 2020, quando il Blimp sorvolò Monza durante il weekend del GT World Challenge Europe, segnando il suo ritorno ufficiale nel Paese dopo diversi anni di assenza.
Con il tour 2026, Goodyear rinnova dunque un legame storico con l’Italia e con l’Europa, riportando nei cieli un’icona che continua a unire tecnologia, spettacolo e tradizione.
I fan che parteciperanno alle gare del WEC saranno invitati a guardare verso l’alto: il dirigibile farà la sua comparsa in una selezione di eventi in tutta la stagione. Per seguire il viaggio del Blimp e restare aggiornati sulle sue tappe, è possibile visitare GoodyearBlimp.com e i canali social ufficiali di Goodyear.
Chissà se da questa seppur limitata esperienza potrà un giorno tornare l’idea – promozionale, ma anche di forte impatto turistico – di far sorvolare i cieli delle nostre località più belle da questo iconico strumento di volo (oggi ancora più sostenibile con l’applicazione di nuove tecnologie, Solar Airship One)… aspettiamo fduciosi
Goodyear è una delle più grandi aziende di pneumatici al mondo, con circa 63.000 dipendenti e 49 stabilimenti in 19 Paesi. I suoi due centri di innovazione, ad Akron (Ohio) e Colmar‑Berg (Lussemburgo), sviluppano prodotti e servizi all’avanguardia che definiscono gli standard tecnologici e prestazionali del settore. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.goodyear.com/corporate.
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