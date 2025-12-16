Oggi, 16 dicembre 2025, Roma inaugura ufficialmente le nuove fermate della Metro C: Colosseo e Porta Metronia, un evento che segna una svolta storica per la mobilità della Capitale.
Roma inaugura ufficialmente le nuove fermate della Metro C, Colosseo e Porta Metronia, un evento che segna una svolta storica per la mobilità della Capitale. Dopo anni di lavori, rinvii e scavi archeologici complessi, la città eterna festeggia finalmente l’apertura di due stazioni attese da tempo. La cerimonia inaugurale si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e di rappresentanti del governo, mentre le prime corse sono previste nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.
La fermata Colosseo diventa il nuovo capolinea della linea C e, soprattutto, un punto di interscambio strategico con la linea B, creando un nodo cruciale nel cuore archeologico della città. Porta Metronia, invece, rappresenta un tassello fondamentale per la tratta centrale, avvicinando ulteriormente la terza linea metropolitana al centro storico e rendendo più capillare la rete di trasporto. Era dal 2018 che Roma non vedeva l’apertura di una nuova fermata: ecco perché la giornata di oggi assume un valore particolare per la mobilità cittadina.
La mattina è stata segnata dalla visita istituzionale del sindaco, accompagnato dai ministri ai Trasporti e alla Cultura. Nel pomeriggio, i primi utenti potranno finalmente salire sui treni della linea C dalle nuove stazioni. Porta Metronia, in particolare, custodisce un patrimonio archeologico di straordinario valore: durante gli scavi sono riemerse le antiche Caserme romane della prima metà del II secolo d.C., con la “Domus del Comandante” e la casa del centurione, arricchite da mosaici perfettamente conservati. Questi reperti sono stati ricollocati all’interno della stazione, ricostruiti nella loro giacitura originaria, trasformando lo scalo in un vero e proprio museo sotterraneo che ha già attirato l’interesse di studiosi da tutto il mondo.
La rete metropolitana di Roma, composta dalle linee A, B e C, compie così un passo decisivo verso una maggiore integrazione. La linea A collega Anagnina a Battistini, attraversando nodi nevralgici come Termini e Piazza di Spagna; la linea B unisce Laurentina a Rebibbia e Jonio, passando anch’essa per Termini; la linea C, la più recente, estende ora il suo percorso (che parte dall’asse sud della Capitale) oltre San Giovanni fino al Colosseo, includendo Porta Metronia. Con questa nuova configurazione, cittadini e turisti potranno muoversi con maggiore efficienza tra periferie e centro, riducendo la dipendenza dal traffico privato.
Le nuove fermate non sono soltanto infrastrutture di trasporto: sono state definite “stazioni-museo” perché ospitano reperti archeologici unici, offrendo un’esperienza che unisce mobilità moderna e patrimonio storico. L’apertura avviene in un momento cruciale, con il Giubileo alle porte e un piano straordinario di mobilità natalizia già in corso. L’integrazione tra le linee e l’aumento della capacità del trasporto pubblico sono destinati a migliorare sensibilmente la qualità degli spostamenti.
La Metro C, spesso al centro di dibattiti per i ritardi e i costi, entra così in una nuova fase: da progetto incompiuto a infrastruttura viva, capace di incidere concretamente sul futuro della città. L’inaugurazione delle stazioni Colosseo e Porta Metronia segna dunque un momento storico per Roma, rafforzando la rete metropolitana e creando un ponte ideale tra il nostro tempo e il passato. Nei prossimi anni questa linea avrà un ulteriore sviluppo, unendo la Stazione in costruzione di Piazza Venezia, a cui seguiranno quella di: Chiesa Nuova – San Pietro – Ottaviano- Clodio/Mazzini – Auditorium – Farnesina.