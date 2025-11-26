In moto con stile con lo scarponcino in pelle o scamosciato della linea Active di Grisport

Pensato per tutti i bikers che non si fanno scoraggiare dalla pioggia e dalle basse temperature, l’azienda di Castelcucco ha confezionato uno scarponcino sportivo, comodo e leggero.
In Autunno ed in Inverno, si sa, le piogge sono sempre più frequenti, così come l’abbassamento delle temperature. Grisport ha pensato anche a tutti i “Motorcycle Lovers” che non vogliono staccarsi dal proprio mezzo ed ha presentato uno scarponcino in pelle nera che si adatta a diverse occasioni.
Per andare al lavoro tutti i giorni ma anche per un’uscita la sera, sempre in sella al proprio “bolide”, la calzatura si contraddistingue per uno stile sportivo e per caratteristiche quali comfort e leggerezza.
- Scarponcini sopra la caviglia che assicura comfort e stile in vera pelle, unisce design moderno e comfort assoluto. Una scarpa robusta ma leggera, comoda tutto il giorno e con la garanzia di qualità Grisport, Entrare e uscire dalla scarpa è un attimo: l’elastico laterale avvolge il piede con morbidezza, garantendo una vestibilità pratica e sicura. Soletta estraibile, permette l’aerazione; il sottopiede è ai carboni attivi (anti-odore, igienizzante, con riciclo d’aria); l’intersuola è in poliuretano con microbolle d’aria ed il battistrada è antistatico ed antiscivolo. per il massimo comfort.
- Realizzati con Pelle di qualità premium – Resistente, elegante e duratura: un materiale che respira e migliora con il tempo con interno in tessuto traspirante – Stabilità, aderenza e leggerezza si combinano per accompagnarti in città o nelle passeggiate quotidiane senza stancare. – Look urbano e raffinato, ideale per chi cerca uno scarponcino versatile da indossare con jeans, pantaloni casual o outfit più eleganti.
Lo scarponcino fa parte della Linea Active, brevetto esclusivo di Grisport
Si tratta di una calzatura pensata per il Tempo Libero, per andare al lavoro tutti i giorni, ma anche per un’uscita la sera, lo scarponcino si contraddistingue per uno stile sportivo ed elegante. Il polacchino da Uomo si adatta a diverse occasioni, anche per i biker esigenti ed eleganti.
I polacchini Grisport sono disponibili nelle più classiche colorazioni, ma anche in una versione verde salvia. Il materiale con cui sono realizzati sono in scamosciato o in pelle.
Grisport, infatti, è sempre attenta agli ultimi trend nel mondo della Moda e cerca di venire incontro alle esigenze di tutti confezionando le proprie calzature all’insegna del comfort e della leggerezza.
Da sempre Grisport presta particolare attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale e alla qualità dei prodotti. Viene promossa la responsabilità di un processo consapevole verso le persone e la natura.
PREZZO AL PUBBLICO: a partire da 74 Euro
